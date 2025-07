Nem csak a Balaton a riviéra: a folyópartokon is sokan kapcsolódnak ki – mutatjuk az árakat

A belföldi nyári turizmus egyik fő kérdése, hogy mennyit kell fizetni a vízparti nyaralásért Magyarországon. A folyóparti városok egyre népszerűbbek a turisták körében, hiszen gyakran olcsóbb és kevésbé zsúfolt alternatívát kínálnak a klasszikus tóparti üdülőhelyekhez képest. A szálláshelyek árai között azonban látványos különbségek mutatkoznak attól függően, hogy a vendégek a Balaton, a Velencei-tó vagy éppen a Duna partján pihennek.

A Dunakanyar is népszerű a magyar turisták körében / Fotó: AFP

Folyóparti kedvencek – városnézés strandolással, a Duna a legmenőbb

A folyó menti turisztikai célpontok közül Esztergom, Szentendre, Baja és Tokaj a legnépszerűbbek. Esztergom a bazilikájával és a Prímás-szigeti stranddal vonzza a látogatókat, Szentendrén a Duna-korzó és a szigeti szabadstrandok, Baján a Sugovica-part és a halászléfesztivál, Tokajban pedig a Bodrog-part és a borfesztivál a fő attrakciók. Ezeken a helyeken a középkategóriás panziók, vendégházak ára jellemzően 35–45 ezer forint körül alakul egy éjszakára, két főre, főidényben.

Balaton-part: drágább, de továbbra is vonzó

A Balaton-parti üdülőhelyeken – különösen Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen – a hasonló szintű szállások ára 50–70 ezer forint, a legfrekventáltabb időszakokban pedig akár 80–90 ezer forint is lehet éjszakánként. A Velencei-tónál, például Velencén és Gárdonyban, kicsit alacsonyabb, 40–55 ezer forint közötti árazás a jellemző, de a helyek itt is gyorsan betelnek.

Kempingek: vízparti nyaralás pénztárcakímélő módon

Akik a szállodák és panziók helyett inkább kempingeznek, szintén jelentős árkülönbségekkel találkoznak. Balatonfüreden egy tóparti kempingben a sátorhely ára két főre, autóval, főidényben 15–18 ezer forint éjszakánként, míg egy egyszerűbb mobilház vagy lakókocsihely 25–30 ezer forintba kerülhet. Ezzel szemben a Dunakanyarban, például Nagymaroson, a Duna-parti kempingekben a sátorhely ára 7–10 ezer forint, lakókocsihellyel együtt pedig 12–15 ezer forint között mozog.

A folyóparti kempingezés tehát akár feleannyiba is kerülhet, mint a Balaton-parti.

A Dunakanyar a bringázók és túrázók kedvence

„Kis kemping vagyunk, ahol jellemzően az aktív kikapcsolódást kereső vendégek szállnak meg” – mondta a Világgazdaságnak Jámbor Attila, a Vándorsólyom kemping üzemeltetője. Ez részben annak is köszönhető, hogy Nagymaros nem egy olyan település, mint Siófok, ahol egymást érik a szórakozóhelyek, hozzájuk inkább feltöltődni jönnek az emberek. Példaként említette, hogy kempingjük egy családias hely a Visegrádi várral szemben a Börzsöny Ring bicikliút mentén, ahová

a nemzetközi bicikliúton haladó vándorok is betérnek.

Megjegyezte: a környéken sok a sportolási és túrázási lehetőség is, ezért a vendégek sokszor már konkrét kirándulási tervvel jönnek a kempingbe. Felhívta a figyelmet arra is, hogy vannak olyan kempingek a Duna- és a Tisza-parton is, ahol kiépült infrastruktúrával várják a másfajta kikapcsolódásra vagy szórakozásra vágyó vendégeket is.