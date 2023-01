Robbie Williams eddig napi 20-at ivott belőle, most saját márkát alapít

A popsztár már be is nyújtotta a szükséges kérvényeket, hamarosan az ő termékeit is elkapkodhatják az Aldiban néhány perc alatt.

46 perce | Szerző: K. R. O.

46 perce | Szerző: K. R. O.

Saját energiaital-márkája lesz Robbie Williamsnek, az erre vonatkozó szabadalmi kérvényeket már be is nyújtotta, így az énekes beszáll a manapság elképesztően pörgő üzletágba. Az biztos, hogy a tesztelés során a popsztár is hiteles véleményt formálhat, hiszen a hozzá közel állók szerint a 2000-es évek elején még napi 20 Red Bullt ivott meg a 30-40 csésze kávé mellé, amit 50-60 szál cigaretta elszívásával „fűszerezett” – és ekkor már túl volt súlyos kábítószerfüggőségén. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP A Mirror felidézi, hogy saját energiaitalt dobott a piacra többek között Dwayne „The Rock” Johnson hollywoodi színész és 50 Cent rapper is, de az igazán nagy durranás a két YouTube-sztáré, KSI-é és Logan Paulé volt. Az általuk létrehozott Prime Hydrationért megőrülnek Nagy-Britanniában: amikor az egyik Aldi bejelentette, egy napig árulja az italt, brutális sorok alakultak ki nyitás előtt, végül hat perc alatt értékesítették a 360 palackot. A Prime-ot a SPAR is árusítja majd január 6-tól, sőt, a labdarúgó Premier League-ben szereplő West Ham United is közölte, hogy újra kapható lesz a hazai találkozóin az energiaital, igaz, a kupakot leveszik róla vásárláskor, azaz nem vihető belőle haza nagyobb tétel.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek