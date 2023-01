Rogozin a hátából eltávolított repeszt postázta el Macronnak

A Donyecki Népköztársaságban megsebesült Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz egykori vezetője sikeres műtéten esett át, a hátából kiműtött repeszt pedig feladta postán Franciaország oroszországi nagykövetének, Pierre Levynek, azzal az üzenettel, hogy juttassa el Emmanuel Macron francia elnöknek. Ezt maga Rogozin közölte a Telegram-csatornáján.

Fotó: Pavel Pavlov / AFP

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz volt vezetője súlyosan megsebesült egy ukrán támadásban az elcsatolt donyecki területen.

Egy szálloda éttermében tartózkodott, amikor az ukránok ágyúkkal kezdték lőni az épületet. Két ember életét vesztette, Rogozin állapota a támadás után stabil volt, majd meg is műtötték.

Asszisztense elmondta, hogy egy repesz a gerincébe fúródott. Rogozin most megjegyezte, kéri, hogy a repeszt továbbítsák Emmanuel Macron francia elnöknek, mert véleménye szerint egy francia gyártmányú tüzérségi ágyúval lőttek rájuk.

A sebészek által a gerincemből kiszedett szilánkot kérem, adja át Emmanuel Macronnak. És azt is mondja el neki, hogy senki, sem Franciaország, sem az Egyesült Államok, sem Nagy-Britannia, sem Németország, és más NATO-országok sem kerülhetik el a felelősségre vonást a Donbászban elkövetett háborús bűntettek miatt

– fogalmazott Rogozin.

A Shesh-Besh Hotel elleni támadásban meghalt a Roszkoszmosz volt vezető menedzsere, Artem Melnyikov és a Donyecki Népköztársaság kormányának elnöke, Vitalij Hocenko is. Rogozin arról is beszámolt, hogy több szállodai dolgozó is megsérült, illetve az ukrán fegyveres erők támadása következtében Hocenko biztonsági őre és Rogozin asszisztense is életét vesztette.