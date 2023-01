A lützerathi Garzweil szénbánya kiterjesztése elleni tiltakozást követően csütörtökön egy davosi kerekasztal-beszélgetésen vesz részt Greta Thunberg. A diskurzusban rajta kívül a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) élén álló Fatih Birol, valamint Helena Gualinga, Vanessa Nakate és Luisa Neubauer vesznek részt, utóbbiak Thunberghez hasonlóan fiatal klímaaktivisták.

Fotó: Federico Gambarini

Ez nem az első látogatása lesz a Világgazdasági Fórumon a svéd lánynak, aki 2020-ban már részt vett a gyűlésen, és le is hordta a világ vezetőit – köztük Donald Trumpot –, amiért nem tesznek eleget a klímaváltozás megfékezéséért.

A múlt hét végén a németországi Lützerathba érkező Thunberg egy barnakőszénbánya kiterjesztése ellen tiltakozókhoz csatlakozott, ennek kapcsán a rendőrség számos más demonstrálóval együtt őrizetbe vette kedden. A begyűjtött tüntetőket az este folyamán aztán útjukra engedték a hatóságok.

A demonstrálókat Al Gore volt amerikai alelnök is támogatásáról biztosította egy davosi előadásról, ugyanakkor a politikus arról is beszélt, hogy a krízis gyorsabban terjed, mint ahogy a megoldásokat bevetjük a megfékezésére. A szénbányával szembeszálló tiltakozás mellett az aktivista korábban a davosi gyűlés elleni tüntetéseken is részt vett.

Noha az idei fórum egyik központi témája a klímaváltozás, az 1500 meghívott üzleti vezető között számos olajtársaság – például a BP, a Chevron, az Occidental Petroleum vagy a szaúdi olajóriás, az Aramco – képviselője is részt vesz a találkozón,

ami tiltakozók szerint eltérítheti a napirendet a probléma megoldásától. Szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár hihető és számonkérhető nettó zéró ígéretekre szólította fel a megjelenteket – írja a Reuters.

Thunberg és társai nemcsak a németországi szénbányánál tiltakoztak, hanem a közösségi médiában is, ahol az új olaj- és gázlelőhelyek megnyitásának leállítását követelő nyílt levelet tettek közzé, amelyet Svájcban kézbesítenek az olajipari vezetőknek. A levelet több mint 850 ezren írták alá.