Az elnöki repülőgépflottával szállíthatják haza feltűnés nélkül a halott orosz katonákat

Hullaházi dolgozók és az elesett katonák özvegyeinek beszámolójára hivatkozva a Moscow Times azt írta, hogy csendben, az oroszországi hullaházak között kis számban elosztva szállítják haza a katonák holtesteit Oroszországba. A lap azt írta, hogy ebben a munkában az orosz elnöki flotta, a Rossiya Airlines is részt vesz. Ez az amerikai Air Force One orosz megfelelője, ami Vlagyimir Putyint és szűk körét szállítja. A hírek szerint ezek a repülők is részt vesznek a holtestek elszállításában. A beszámolók szerint a szállítás fű alatt történik, hogy ne keltsenek pánikot az országban.

Fotó: AFP

A Moscow Times azt írta, hogy a közép-oroszországi Tatárköztársaság állami médiája még 2022. március 2-án filmezte le az RA-65911 lajstromszámú TU-134a-3 utasszállító repülőgépet, ami a hírek szerint az első járat volt, ami az orosz katonák holtesteit szállította haza. Vlagyimir Putyin ugyanezzel a lajstromszámú géppel utazott egy 2016-os hivatalos útján.

A Moscow Times azt írta, hogy összefüggést találtak a Rossiya Airlines gépeinek érkezése és a katonai temetések időpontjai között.

Mint írták, az RA-61720-as lajstromszámú Rossiya repülőgép a feljegyzések szerint Jekatyerinburgba érkezett 2023. január 23-án, majd 24 órán belül hivatalos katonai temetést tartottak a helyi temetőben egy orosz katona és egy Wagner-csoporthoz tartozó zsoldos számára. Ugyanez a lajstromszámú repülőgép január 13-án Ufába repült, a Baskír Köztársaság fővárosába, ahol ugyanezen a napon megjelent Vlagyimir Putyin egy hivatalos látogatásra – a gép forgalmi adatait a lap a FlightRadar segítségével szerezte meg.

A Rossiya flottához tartozó RA-87972 lajstromszámú sugárhajtású repülőgép január 25-én landolt Tatárországban, Nyizsnekamszkban, ahol egy helyi beszámolója szerint 11 koporsót hoztak le a gépről. Egy héttel később a helyi médiában hivatalos katonai temetésről írtak.

A Moscow Times megkereste az orosz elnöki hivatalt és a védelmi minisztériumot, hogy erősítsék meg, hogy az orosz elnöki gépek valóban részt vesznek-e a holtestek szállításában. Megkeresésükre az orosz katonai és légiközlekedési szakértők azt mondták, hogy nincs információ arról, hogy az elnöki flotta részt venne-e bármilyen ilyen műveletben.

A védelmi minisztérium egy neve elhallgatását kérő munkatársa a lapnak megerősítette, hogy az elnöki flotta gépei a fegyverek és a munkaerőszállítás mellett rész vesz a holtestek elszállításában is.

Egy orenburgi halottasház alkalmazottja arról beszélt, hogy a Moscow Timesnak arról beszélt, hogy óvatosan kell a katonák testeit kezelniük, mivel egy időben túl sok eleset katona megjelenése pánikot keltene a városukban.

A lap a nyilvános temetési jelentések alapján úgy becsüli, hogy

nagyjából 14 ezer orosz katonát temethettek el Oroszországban a háború kitörése óta.

Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben az utolsó, szeptemberi jelentésében azt írta, hogy 6 ezer orosz vesztette életét a különleges katonai műveletben.