Egy ember meghalt, négyen megsérültek, miután a New Orleans-i Mardi Gras felvonulás lövöldözés tört ki – írja az Axios.

A New Orleans-i rendőrség közlése szerint egy embert őrizetbe vettek, az áldozatok között három férfi és két nő van. Az egyik áldozat fiatalkorú. Több embert is kórházba kellett szállítani, négy áldozatnak egyelőre stabil az állapota. A feltételezett elkövetőnél két fegyvert is lefoglaltak.