Saját embereit adta át a rendőrségnek egy mexikói drogkartell, miután kiderült: ők a felelősek négy amerikai turista elrablása és megölése miatt. Az elmúlt napokban nagy port kavart a két országban az ügy, különösen azután, hogy az elrabolt emberek közül ketten már olyan súlyos sérülésekkel kerültek elő, hogy nem sokkal később a kórházban életüket vesztették.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A határ menti Matamoros város újságjai számoltak be arról, hogy a Skorpió Csoport nevű drogbanda megkötözve, fejükre pólót húzva dobta ki az öt felelős kartelltagot a helyi rendőrkapitányság épülete elé, hozzájuk csatolva egy levelet is, amelyben nemcsak a város lakóitól, hanem az amerikaiak hozzátartozóitól is bocsánatot kértek.

Úgy döntöttünk, hogy átadjuk a hatóságoknak azokat, akik felelősek ezért a tettért. Leszögeznénk, ez az öt ember saját elhatározásából cselekedett így, megszegve ezzel a kartell legfontosabb alapszabályát: az ártatlanok életének védelmét

– fogalmaztak a levélben.

Az amerikai turistákat is a kartell vezetői juttatták el kórházba, miután tudomást szereztek embereik magánakciójáról. Shaeed Woodard és Zindell Brown azonban addigra már olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban elhunyt – írja a BBC.

Arról egyébként eltérő vélemények vannak, hogy a négy amerikai pontosan miért is utazott Mexikóba. Hivatalosan ők arról számoltak be, hogy egyikük plasztikai műtétet akart végeztetni Matamorosban, ám a Reuters szerint a négy ember közül hárman is kerültek már összetűzésbe korábban a törvénnyel drogbirtoklás miatt, és most is találtak egyiküknél kábítószert, amelyet feltehetően további értékesítésre szánt.

A mexikói rendőrség nyomozása szerint az öt elkövető feltehetően a rivális drogbanda embereinek nézte az amerikaiakat.