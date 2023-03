A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Gyulay Zsolt és munkatársai más nemzeti olimpiai bizottságok vezetőivel együtt hétfőn részt vettek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett videokonferencián, amelynek tárgya az orosz és fehérorosz sportolók olimpiai részvételének lehetősége volt. Ezenkívül a MOB elnöksége hétfői ülésén az orosz–fehérorosz szereplés kérdésének áttekintése mellett új magyar NOB-tag pályázatát is kezdeményezte.

A videókonferenciát Thomas Bach NOB-elnök vezette, ezen kiemelt téma volt az orosz és fehérorosz sportolók olimpiai visszaintegrálásának lehetősége. Az ülésen elhangzottak pró és kontra érvek, a résztvevők többsége hangsúlyozta a sportoló az első elv és az olimpiai eszme eredeti küldetése érvényesítésének fontosságát. Felszólalt az ukrán és az orosz olimpiai bizottság elnöke is, ők ellentétes álláspontot képviseltek.

Amint a MOB hétfői közleményében jelezte, a magyar álláspont egyértelmű ezzel kapcsolatban: az olimpiai bizottság közgyűlése megszavazta a magyar olimpiai csapat részvételét a párizsi játékokon és az azt megelőző kvalifikációs versenyeken, így a szervezet ehhez tartja magát. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége, Gyulay Zsolt elnök és a magyar NOB-tagok, Schmitt Pál és Gyurta Dániel javaslatára egyhangú döntést hozott: a MOB felkéri Fürjes Balázst, a Brisbane 2032 nyári olimpiát előkészítő NOB-bizottság tagját, az idei augusztusi budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnökét, hogy nyújtson be pályázatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz állandó taggá választása érdekében. A pályázatról a NOB saját szabályai szerint hoz majd döntést.

Fürjes Balázs a civil élet mellett sportdiplomáciai feladataira is koncentrál. (Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet)

Az elbírálás idejére nincs semmilyen kötöttség, a nemzeti olimpiai bizottságoknak és más testületeknek sincs delegálási joga a NOB-ba. Tapasztalati alapon a tagjelölti pályázatok elbírálása éveket is igénybe vehet.

Fürjes Balázs arról tájékoztatta az elnökséget, hogy lemond a miniszterhelyettesi megbízatásáról, és ezt a Facebook-oldalán is jelezte.

Kifejtette, hogy több olyan új kihívás is jelentkezik egyszerre az életében, amelyeknek szívesen tesz eleget, ám ezek sokkal több időráfordítást kívánnak és több külföldi elfoglaltsággal járnak, mint amennyit a nemes, de nagyon kötött, az év nagy részében magyarországi jelenlétet megkívánó miniszterhelyettesi munka lehetővé tesz. Hozzátette: a kihívások egy része a magánszektorból, a másik része a sport világából találta meg. „A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra, hogy pályázzam meg a NOB-tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett – jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged” – fogalmazott Fürjes. Arról is írt, hogy „most újra irány a civil élet, rugalmas munkát fogok vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjak koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is. A döntésemnek természetesen van kockázata, hiszen a pályázatom sikere egyáltalán nem garantált, ám vannak az életben vissza nem térő lehetőségek, feladatok és szolgálatok, amikért érdemes akár nagy kockázatot is vállalni”.

Schmitt Pál 1983-tól negyven éven át volt tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a tagsága akkor szűnt meg, amikor tavaly májusban betöltötte a 80. életévét. Ugyanekkor a NOB tiszteletbeli tagjának választották. Így is maradt magyar tagja a szervezetnek: Gyurta Dániel 2016 óta a NOB sportolói bizottságának tagja, ám nyolcéves megbízatása 2024 nyarán lejár. Új magyar tag megválasztása nélkül nem lenne hazai tagja a NOB-nak.