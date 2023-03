Kilencvenkét éves korábban meghalt a Bank of America korábbi vezérigazgatója. Richard Rosenberg az 1990-es években vezette az óriásbankot, az akkor még BankAmerica néven ismert pénzintézet vezérigazgatója és elnöke volt 1990-től 1996-os nyugdíjazásáig – írja a Bloomberg.

Richard Rosenberg, who ran Bank of America during the 1990s, has died https://t.co/RvYC9Pa6nJ — Bloomberg (@business) March 6, 2023



Rosenberg 1987-ben került bankhoz, és a hitelintézetnél eltöltött évek alatt a cég jó néhány felvásárlást hajtott végre, köztük a Continental Illinois-t, a nevadai Valley Bankot és a Security Pacific National Bankot vette meg. Banki pályafutása előtt az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgált, és aktív szerepet vállalt a koreai háborúban, valamint vietnamiban, így kiérdemelte az Egyesült Államok haditengerészeti tartalékainak parancsnoki rangját. Tengerészeti szolgálatát követően a Crocker-Anglo Bankhoz, majd a Wells Fargóhoz csatlakozott bérszámfejtőként. Ez utóbbinál 22 évig dolgozott, és a cég alelnöke lett.

A filantróp szerepéről is ismert volt, feleségével együtt finanszírozta a Barbara és Richard Rosenberg Családi Központot. Emellett sok éven át szolgált a San Francisco Symphony és a United Way of the Bay Area igazgatótanácsában. Az UCSF Medical Center igazgatótanácsában és az UCSF Alapítvány vezetésében is részt vett, ahol irányította a 900 millió dolláros tőkekampányt az UCSF Mission Bay-i kórházának felépítésére. Az üzleti életben és a jótékonyságban nyújtott hozzájárulásaiért Rosenberget beválasztották a Horatio Alger Association of Distinguished Americans és az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagjai közé.

