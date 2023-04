Világszerte több mint 120 ezren szenvedtek könnygáz okozta súlyos sérülést 2015 óta – derül ki egy március 22-én közzétett tanulmányból.

A pakisztáni biztonsági erők könnygázt vetnek be a tüntetőkkel szemben 2022. október 21-én.

Fotó: Getty Images

Csak 2023 márciusában tömegoszlató fegyvereket vetettek be Bangladesben, Etiópiában, Franciaországban, Görögországban, Izraelben, Olaszországban, Pakisztánban, Peruban, Dél-Afrikában, Srí Lankán, Törökországban és az Egyesült Államokban – szerepel Physicians for Human Rights and the International Network of Civil Liberties jelentésében.

Dr. Rohini Haar, a kutatás vezető szerzője elmondta, hogy a tömegoszlató fegyverek 2016 óta széles körben elterjedtek: a gazdagabb és szegényebb országokban egyaránt bevetik őket. Az elmúlt nyolc év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy

a kevésbé halálos fegyverek, így a könnygáz és a gumilövedékek is okozhatnak maradandó egészségügyi károsodást, például vakságot, agykárosodást, belső vérzést, égési sérüléseket és halláskárosodást

– írja a Telegraph. Ráadásul a tömegoszlató fegyverek épp ellentétes hatást váltanak ki, szítják az erőszakot, ahelyett, hogy csillapítanák.

A kutatók szerint egyre többször vetik be tüntetéseken a sokkolókat és az elektromos sokkolópajzsokat, amelyeket korábban elsősorban letartóztatások esetén használtak. A jelentés egyre nagyobb problémának tekinti a vegyi anyagokkal megspékelt vízágyúkat is.

Komoly problémának nevezhető az is, hogy a gyártók továbbra is egyre erősebb és veszélyesebb fegyvereket fejlesztenek ki, mivel egyre többet akarnak eladni

– írja a jelentés. A kutatás szerzője szerint nem szabadna tovább fejleszteni a tömegoszlató fegyvereket. Kezdetben csupán néhány amerikai és brit gyártócég gyártott gumilövedékeket, az elmúlt 40 évben azonban már többtucatnyira nőtt a számuk világszerte. A tömegoszlató fegyverek globális piacát 2019-ben 867,4 millió dollárra becsülték.

A jelentés számos olyan esetet részletez, amikor a tüntetők életveszélyes sérüléseket szenvedtek, vagy életüket vesztették. A 21. század leghalálosabb futballtragédiája az indonéziai Malangban található Kanjuruhan stadionban történt 2022. október 1-jén, amikor a rendőrség könnygázt lőtt a zsúfolásig megtelt stadionba. A kialakult káoszban 135 szurkoló halt meg, köztük 40 gyermek, és több mint 500-an sérültek meg.

A Brit Birodalom volt az első, amely gumilövedékeket vetett be tömegoszlatásra. Az 1880-as években brit katonák fából készült seprűnyelek lefűrészelt darabjait lőtték a lázadókra Szingapúrban. Az 1960-as évekre az Egyesült Királyságban kifejlesztették a valamivel fejlettebb gumilövedéket, amelyeket Hongkongban, Malajziában és Szingapúrban használtak a tüntetők ellen.