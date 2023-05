Megváltozik az autósok bírságolása – írja a Vezess. A cikk szerint májustól megszűnt a tolerancia a gyorshajtások ellenőrzésénél, a rendőrség szigorúbban veszi a sebességhatárok átlépését.

Fotó: Walczer Patrik / Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra

A lap szerint ez azt jelenti, hogy

még többen kaphatnak bírságot.

A fontos fejleményt a Vezess a rendőrségtől kapott tájékoztatásra alapozza. Ebben az áll, hogy „a sebességtúllépés jogsértés esetén a jogsértést feldolgozó ügykezelő rendszer a mért sebesség alapján állapítja meg a közigazgatási bírság összegét”. A meglehetősen nehezen érthető mondat lefordítva azt jelenti, hogy a rendőrség bejelentette:

nem létezik többé a korábbi ráhagyás a traffipaxok által kiírt sebességre.

A rendszer eddig rugalmas volt, és valamennyit ráhagyott a traffipaxok által kiírt sebességadathoz. Így például a traffipaxok hibahatárának hívott eltérés

100 kilométer per órás sebességig 3 kilométer per óra volt,

míg felette 3 százalékos eltérést tolerált.

Vagyis valójában nem 50 vagy 60 kilométer per óra, hanem 53, 63, 93 kilométer per óra volt a megengedett sebesség. Mostantól már a minimális sebességtúllépésért is érkezhet a csekk a rendőrségtől.