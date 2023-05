„A Brexit kudarcot vallott” – ismerte el Nigel Farage, az EU elhagyását szorgalmazó UKIP volt vezetője a BBC2 Newsnight című műsorában. A politikus azt mondta, hogy „gazdaságilag valójában nem profitáltunk belőle”.

Attól tartok, a Brexit bebizonyította, hogy politikusaink körülbelül olyan haszontalanok, mint a brüsszeli biztosok

– mondta Farage. Szerinte a brit kormány rosszul kezelte egyebek között a társasági adó kérdését is, vagy hogy az Európai Unió elhagyása után a cégek is búcsút intenek az Egyesült Királyságnak.

Fotó: AFP

A The Mirror beszámolója szerint a volt EP-képviselőből lett műsorvezető hozzátette, hogy gazdaságilag az Egyesült Királyság jobban járt volna, ha az EU-ban maradna, noha ő egy pillanatig sem gondolja ezt. Hozzátette, hogy a Brexit kapcsán a konzervatív toryk cserben hagyták őket. A műsorban megkérdezték Farage-tól, hogy gondolkodik-e a politikai visszatérésén, mire úgy felelt: „Nem zárom ki.” Layla Moran, a liberális demokraták külügyi szóvivője szerint Farage képmutatása elképesztő.

Úgy tűnik, az Európához fűződő kapcsolatunk tönkretételének első számú pomponlánya végre felismerte, milyen katasztrofális hatást gyakorol a gazdaságunkra és a családokra az egész országban a Brexit

– közölte Moran. Naomi Smith, a Best for Britain vezérigazgatója a Mirrornak úgy nyilatkozott: „A Brexit foltot jelent globális helyzetünkön, hátráltatta gazdasági növekedésünket, és katasztrófa volt több millió uniós polgárnak és a briteknek is Európában.

Az Egyesült Királyság 52 százaléka megszavazta az EU-ból való kilépést a 2016. június 23-i népszavazáson.