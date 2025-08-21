Deviza
Tönkrement egy épülő szálloda miatt Magyarország világhírű termálvize? Egyszer és mindenkorra tisztázták a helyzetet

A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő közölte: a tó vize nem hidegebb, mint korábban volt. Szerintük nem felel meg a valóságnak, hogy a Hévízi-tó lehűlt volna.
2025.08.21, 07:56
Frissítve: 2025.08.21, 08:30

A Hévízi-tó közelében a tó vize télen a környezeti hatások miatt hűvösebb, míg nyáron melegebb. Ám legyen bármilyen évszak, a feltörő források hőmérséklete majdhogynem változatlan, a forrásbarlangból kilépő kevert víz hőmérséklete közel 38 Celsius-fok körüli. A kevert víz hőmérséklete évek óta állandónak tekinthető télen és nyáron is – közölte a Hévízi Tófürdő a közösségi médiában.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Facebook-bejegyzésben leszögezik: a Hévízi-tavat tíz forrás táplálja, melyek mind különböző hőmérsékletűek. Ez egy természetes tó, nagyjából ugyanúgy működik, mint a Balaton, annyi különbséggel, hogy patakok és folyók nem táplálják, kizárólag a forrásbarlangból feltörő vízből táplálkozik.

A vízhozam jelenleg 435-450 liter per másodperc: a mennyisége évek óta növekszik, ez az az érték, amely a Hévízi-tó töltéséért felelős. Egy egyköbméteres tartályt ilyen vízhozammal 2 másodperc alatt lehetne megtölteni, vagyis 1 perc alatt harmincat. A tó vize 3,3 nap alatt cserélődik le teljesen, amihez képest elenyésző egy termálmedence megtöltése a tó egészéhez képest.

Szabály köti, hogy ki, mikor és mennyi vizet vehet ki a karsztvízbázisból, ezt hitelesített mérőórákkal ellenőrzi a szakhatóság. Mindenkinek minden fúrt kútját be kell vizsgáltatni és ellenőriztetni egy-két évente. Sőt, az is szigorúan szabályozott, hogy az egyes kivevőhelyeknek mennyi vizet és milyen módon kell visszajuttatnia évente a természetbe.

Márciusban zárták le a tavi fürdőház épületét

Még márciusban döntöttek úgy, hogy átmenetileg lezárják a tófürdő központi fürdőépületét és a hozzá tartozó teraszt. Az épületet vizsgáló szakértői jelentés megállapítása szerint azonban az épület szerkezetének statikai állapota nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban vendégeket fogadjon.

A lezárás csak a tavon lévő központi fürdőépületre vonatkozik, a gyógytó és a többi kapcsolódó fürdőlétesítmény továbbra is látogatható. A tavi fürdőház 2005-ben történt átépítésekor az akkori ismeretek szerinti legkorszerűbb építészeti megoldásokat alkalmazták, amelyek hosszú időn át megfelelőnek bizonyultak. 

Ugyanakkor a fürdőház speciális építészeti megoldása, szerkezeti felépítése, valamint rendeltetése okán folyamatosan figyelemmel kellett kísérni az épület statikai állapotát. Már 2008-tól rendszeres monitorozás zajlott, elsősorban geodéziai felmérésekkel, amelyek ebben az időszakban nem mutattak számottevő változásokat. 

A kormány 381 millió forint támogatást biztosít a hévízi tófürdő tavi fürdőépületének rövid távú helyreállítására, de már készül a kiemelt jelentőségű egészségturisztikai létesítmény hosszú távú fejlesztési terve is. A hévízi gyógytó egész évben fogadja a fürdőzőket, vizének hőmérséklete télen sem csökken 25-26 Celsius-fok alá. A tó évente nagyságrendileg egymillió vendéget fogad.

