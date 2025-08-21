Tönkrement egy épülő szálloda miatt Magyarország világhírű termálvize? Egyszer és mindenkorra tisztázták a helyzetet

A Hévízi-tó közelében a tó vize télen a környezeti hatások miatt hűvösebb, míg nyáron melegebb. Ám legyen bármilyen évszak, a feltörő források hőmérséklete majdhogynem változatlan, a forrásbarlangból kilépő kevert víz hőmérséklete közel 38 Celsius-fok körüli. A kevert víz hőmérséklete évek óta állandónak tekinthető télen és nyáron is – közölte a Hévízi Tófürdő a közösségi médiában.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Facebook-bejegyzésben leszögezik: a Hévízi-tavat tíz forrás táplálja, melyek mind különböző hőmérsékletűek. Ez egy természetes tó, nagyjából ugyanúgy működik, mint a Balaton, annyi különbséggel, hogy patakok és folyók nem táplálják, kizárólag a forrásbarlangból feltörő vízből táplálkozik.

A vízhozam jelenleg 435-450 liter per másodperc: a mennyisége évek óta növekszik, ez az az érték, amely a Hévízi-tó töltéséért felelős. Egy egyköbméteres tartályt ilyen vízhozammal 2 másodperc alatt lehetne megtölteni, vagyis 1 perc alatt harmincat. A tó vize 3,3 nap alatt cserélődik le teljesen, amihez képest elenyésző egy termálmedence megtöltése a tó egészéhez képest.

Szabály köti, hogy ki, mikor és mennyi vizet vehet ki a karsztvízbázisból, ezt hitelesített mérőórákkal ellenőrzi a szakhatóság. Mindenkinek minden fúrt kútját be kell vizsgáltatni és ellenőriztetni egy-két évente. Sőt, az is szigorúan szabályozott, hogy az egyes kivevőhelyeknek mennyi vizet és milyen módon kell visszajuttatnia évente a természetbe.

Márciusban zárták le a tavi fürdőház épületét

Még márciusban döntöttek úgy, hogy átmenetileg lezárják a tófürdő központi fürdőépületét és a hozzá tartozó teraszt. Az épületet vizsgáló szakértői jelentés megállapítása szerint azonban az épület szerkezetének statikai állapota nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban vendégeket fogadjon.

A lezárás csak a tavon lévő központi fürdőépületre vonatkozik, a gyógytó és a többi kapcsolódó fürdőlétesítmény továbbra is látogatható. A tavi fürdőház 2005-ben történt átépítésekor az akkori ismeretek szerinti legkorszerűbb építészeti megoldásokat alkalmazták, amelyek hosszú időn át megfelelőnek bizonyultak.