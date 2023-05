Oroszországi neonáci a Putyin-ellenes mozgalom egyik vezéralakja, az oroszországi elnökkel szemben álló, politikáját szélsőjobbról támadó figura? - Gyenyisz Kapusztyin (Nyikityin) személyének ilyesfajta megítélésében az egyik legnépszerűbb ukrán hetilap, a focus.ua is egyetért. A moszkvai Kommerszant egyenesen terroristának nevezi Kapusztyint, akit az idén március elején a brjanszki terület határ menti orosz falvai elleni támadások irányításával gyanúsítanak és Oroszországban letartóztatási parancs van érvényben ellene. Kapusztyin elvállalta, hogy ő irányította a szervezete által végrehajtott akciót.

Fotó: Wikipedia

Kapusztyin vezeti az Ukrajnában a támadó orosz erők ellen harcoló Orosz Önkéntes Hadtestet (RDK).

A 2023. március eleji brjanszki, támadást „oroszországi partizánok” hajtották végre sok nyugati médium szerint. Kijevben tudtak a halálos civil áldozatokkal is járó akcióról, ezt Kapusztyin mondta el a The Financial Timesnak. Már csak azért is tudniuk kellett, hogy ne semmisítsék meg az oroszországi bevetésre induló 45 tagú csapatot – tette hozzá. (A brjanszki terület olyan ukrán részekkel határos, amelyek régóta Kijev ellenőrzése alatt állnak.)

A 39 éves, moszkvai születésű Kapusztyin ellen az oroszországi fővárosban a többi között hazaárulás címén bűnvádi eljárás indult. Hivatalból kirendelt védőügyvédje azonban képviseletében hiába szólalt fel Moszkva Bauman kerületi bíróságán, hogy jó lenne meghallgatni a vádlott véleményét is. A bíróság szerint elegendő írásos bizonyíték van az eljárás lefolytatásához.

Kapusztyin a Gyenyisz Nyikityin vagy a Fehér Rex harci nevet (nom du guerre) használja. Az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL) oroszországi neonáciként írja le őt, és a szélsőjobboldali, fehér felsőbbrendűséget hirdető, antiszemita nézeteket vallók közé sorolja. Megemlíti, hogy évekig élt Németországban, ahol közelharc (MMA – ketrecharc)-kiképzést nyújtott a német szélsőjobboldali Nemzeti Demokrata Párt fiatal tagjainak. A forrás hozzáteszi: kapcsolatokat tart fenn az ukrán Azov kvázi neonáci csoporttal, a ma már ezrednyire duzzasztott katonai alegységgel, amelyet az amerikai szervezet szélsőségesként jellemez.

Gyenyisz Kapusztyin gyakorlatilag eszköz, közkatona, „sesztyorka”, hatlapos anyacsavar (ahogy az orosz hivatásos bűnözők hívják a végrehajtókat) a Vlagyimir Putyin utódlásáért megindult harcban.

Azaz nincs számottevő szerepe és a posztputyini világban sem számíthat Oroszországban sok jóra. Ukrajnában is eszköznek, rasisztnak – az oroszok most terjedő új gúnyneve viselőjének – számít.

Ellentmondásos személye is jelzi a Vlagyimir Putyin elnök ellen kialakuló széles állampolgári mozgalmat,

amely a szélsőjobbtól, a neonáciktól a börtönben ülő Navalníj neve által fémjelzett Nyugat-barát, liberális beállítottságú nagyvárosi értelmiségi körökig, az LGBTQ++ mozgalmárokig több kisebb-nagyobb csoportot átfog. Hogy ennek a mozgalomnak mekkora az ereje, a befolyása, a mozgósítási képessége, és hogy képesek-e összefogni Putyin megbuktatására, arról vitáznak oroszországi ellenzéki körökben is.

Putyin egyelőre jelentős támogatottságot tudhat maga mögött, kiváltképpen a külvárosokban, vidéken és az erőszakszervezetek tagjai körében – ezt jelzik a közvélemény-kutatási adatok. A világ egyik vezető statisztikai-adatfeldolgozó honlapja, a statista.com a moszkvai Levada Központ (az ottani hatóságok besorolása szerint inoagent, azaz a Putyin-rendszert bíráló, de megtűrt külföldi ügynök) felmérését átvéve 2023. április végén az elnök mintegy 83 százalékos elfogadottságáról számol be.

Jakov Kedmi katonai és biztonságpolitikai szakértő (a Putyin-párti Szolovjov tévéműsor állandó szereplője) igen komoly izraeli titkosszolgálati múlttal azt állítja, hogy az oroszországi elit titkos hadviselést folytat Putyin ellen. Ennek során az Oroszország–Nyugat szembenállás valamennyi, az orosz oldalról elkövetett hibáját az elnök nyakába akarják varrni. Nem zárja ki egy 1991-eshez hasonló (katonai) puccs kitörését, amelynek a célja az Putyin erőszakos eltávolítása a hatalomból, ahogy az akkori puccsisták, a GKCsP szervezet vezetői tervezték. Kedmi azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Putyin-ellenes erők az ellenőrzésük alá vont államapparátussal, bürokratikus szervezetekkel egy olaszországi típusú munkalassító, a rendelkezéseket szó szerint megtartó – ezzel a gyakorlati munkát szinte megbénító – akciót hajtanak végre. Ezzel megakadáloyzzák a szigorúan központosított oroszországi szövetségi államot, a gazdaságot.

Fotó: AFP

Viszont

a 71. évét taposó Putyin küzd a pozícióiért, és esze ágában sincs önként visszavonulni. Újabb és újabb csoportokra csap le apparátusával, amelyek – szerinte – veszélyeztethetik a hatalmát.

Ilyen volt legutóbb a három hadiipari szakember, Maszlov, Sipljuk és Zvegincev, akiket hazaárulással vádolnak. A három tudós részt vett a Kinzsal (Kh–47) légi indítású hiperszónikus ballisztikus rakéta kidolgozásában. Vélhetően Putyint felingerelték a Kinzsal állítólagos kudarcai Ukrajnában, ezért indult eljárás ellenük.