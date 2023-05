"Nekünk, magyaroknak évek óta azzal kell szembesülnünk, hogy az Európai Unió legkülönbözőbb intézményei koncepciós eljárásokat folytatnak hazánkkal szemben: hazugságok, rágalmak, csúsztatások, minden alapot nélkülöző, egyre durvább politikai minősítések jegyében próbálnak kemény politikai nyomást gyakorolni Magyarországra" - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hozzátette: "bízom abban, hogy a bizottság ezt a jogszerűtlen álláspontot nem fogja fenntartani".

Fotó: Bogdan Hoyaux / EC - Audiovisual Service

Magyarázata szerint ennek oka, hogy Magyarország elutasítja az illegális migrációt, ezzel szemben Brüsszel "migránssimogató" politikát folytat és "ezt próbálja letolni a tagállamok torkán". Mint mindta, a magyarok nemet mondanak a genderideológiai őrületre, megvédik a gyermekeket, nem engednek be genderpropagandistákat az óvodákba és az iskolákba, a gyermekvédelmi törvény nem engedi, hogy kicsavarják a szülők kezéből a gyermekük nevelésére vonatkozó, elidegeníthetetlen jogukat, ezzel szemben a genderideológia zászlóvivői a brüsszeli bürokrácia tagjai.

Deutsch Tamás kitért arra is, hogy Magyarország következetesen a béke mellett foglal állást az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, Brüsszel ugyanakkor háborúpárti, egy "héjaálláspontot" képvisel, elhibázott szankciós politikát folytat, ez politikai nyomásgyakorlásra sarkallja a brüsszeli bürokráciát.

Valljuk be, eddig ez a politikai nyomásgyakorlás sikerrel járt, mert Lengyelország és Magyarország még nem tudott hozzáférni a jog szerint neki járó fejlesztési pénzekhez

- mondta az európai parlamenti képviselő. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország szakmai kérdésekben tavaly novemberben és idén is egyetértésre jutott az Európai Bizottsággal.

Úgy fogalmazott: az európai baloldalban az a rémkép merül fel, hogy Magyarország az Európai Bizottság által támasztott politikai feltételeknek egy jogi eljárásban végül meg tud felelni, innentől elhárulhat minden olyan politikai akadály, amely kapcsán megítélése szerint teljesen jogszerűtlenül ugyan, de nem engedtek hozzáférést az európai uniós fejlesztési forrásokhoz.

Hozzátette, bízik abban, hogy az Európai Bizottság - ha már ez az a testület, amely az unió szerződései felett őrködik - lesz annyi politikai bátorsága, hogy azt az álláspontot, amely szerint az európai baloldal nyomására, politikai okból tartják vissza a fejlesztési pénzeket, nem fogja fenntartani.

Deutsch Tamás szólt arról, hogy az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsa május végén 11. alkalommal tart meghallgatást a 7-es cikkelyes eljárás keretében, de "semmi újat, semmi konkrétat nem mondanak, ám folyamatos lesz a vádaskodás, az előre megfogalmazott ítélet elmondása".

"Május 31-én újra magyar vita lesz az Európai Parlamentben, ugyanazok a magyargyűlölő, nagyon agresszív, hungarofób hangokat megfogalmazó baloldali és néppárti politikusok fognak felállni, majd a magyar dollárbaloldal képviselői is, és mindenféle gyalázatos rágalmakat fogalmaznak meg" - fűzte hozzá.

A politikus jelezte, hogy Magyarországra érkeznek az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának tagjai, azt azonban már előre lehet tudni, mi az a prekoncepció, amelynek jegyében érkeznek: "ők mindenféleképpen korrupciós fantomokat fognak Magyarországon látni, mindenféleképpen azt fogják érzékelni, hogy romokban a jogállamiság". Azt fogják tapasztalni, hogy fontos, egységes európai politikai álláspontot igénylő kérdésekben "mi, magyarok vagyunk olyan bátrak, élünk azzal az európai jogunkkal, hogy szuverén, önálló magyar álláspontot képviselünk, emiatt le fognak dorongolni" - mondta Deutsch Tamás.

A politikus úgy véli, az európai parlamenti szakbizottság képviselői szándékos piszkálódó, provokáló magatartást tanúsítanak, eleve előítéletesen érkeznek Magyarországra. "Nem kíváncsiak arra, ami itt történik, bármilyen, az ő eredeti álláspontjukat cáfoló tényeket mutatunk is be nekik, ők akkor is az eredeti rágalmazó álláspontjukat fogják megismételni" - jegyezte meg.

Deutsch Tamás a küldöttség érkezésével összefüggésben leszögezte: "a tényekhez ragaszkodva minden általuk feltett kérdésre, minden általuk megfogalmazott csúsztatásra, rágalomra a valóságnak megfelelő állításokat fogunk megfogalmazni". "Így a polgárok láthatják: amit mondanak, politikai rágalom, amit pedig a magyar hatóság, a magyar kormány képviselői mondanak, azok a valóságnak megfelelő állítások" - közölte a politikus.