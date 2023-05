Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Oroszországban a győzelem napja alkalmából: a nagyvárosokban korlátozzák a drónok és az autómegosztó szolgáltatások használatát, Szentpéterváron még a jetskiket is betiltották két napra.

Az autómegosztók nem zavarhatják a moszkvai készülődést.

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP



Az AP amerikai hírügynökség összefoglalója szerint legalább 21 városban lemondták a május 9-ére tervezett katonai parádét, amire évek óta először volt példa. A regionális vezetők ezt pontosan meg nem határozott „biztonsági aggályokkal” indokolták. Azt nem lehet tudni, hogy a döntést koordinálták-e a Kremllel.

Mint emlékezetes, a múlt héten orosz hivatalos jelentések szerint két ukrán drón hatolt be Moszkva szívébe, állítólag azzal a céllal, hogy meggyilkolja Vlagyimir Putyin elnököt. A sajtó és a helyi illetékesek más, elsősorban olajtárolók megtámadásával is az ukrán hadsereget vádolják.

Az AP szerint

egy esetleges május 9-i ukrán támadás veszélye tényleg valósnak tűnik, ennek ellenére a két legnagyobb orosz városban, Moszkvában és Szentpéterváron megtartják a díszszemlét.

Mindkét városban megtiltották azonban az ünnep alatt a drónok használatát.

Az Észak Velencéjének is nevezett Szentpéterváron a jetskizés is tilos a város bizonyos részeiben május 10-ig. Moszkva központjából ideiglenesen kitiltották az autómegosztó szolgáltatásokat is, a sofőrök nem vehetnek fel és nem vihetnek utast a Vörös tér környékére.

Szentpétervár csatornán május 10-ig nincs jetskizés.

Fotó: Shutterstock



A tavalyi díszszemlén egyetlen külföldi vezető sem vett részt, a Kreml szerint azért, mert senkit nem hívtak meg, lévén, hogy nem volt kerek évforduló.

Eredetileg idén is csak egyetlen egyet vártak, Szadir Zsaparov kirgiz elnököt,

aki már meg is érkezett Moszkvába, és tárgyalt Putyinnal.

Hétfőn azonban hivatalosan bejelentették, hogy csatlakozik hozzájuk az ünnepségen Savkat Mirzijojev üzbég és Emomali Rahmon tádzsik elnök, Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő is. Utóbbi kettő meglepetésvendég, mivel mindketten letértek a putyini útról.

Bár Kazahsztán és Örményország is Oroszország szövetségese, nem támogatták nyilvánosan az ukrajnai háborút, és Tokajev többször tárgyalt telefonon az invázió kezdete óta Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Pasinjan pedig az idén elutasította, hogy megrendezze a volt szovjet tagállamok részvételével alakult nemzetközi katonai szövetség, az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete közös hadgyakorlatát.