A hétfő motorbalesetben 71 esztendős korában elhunyt Treat Williams, akiről jó néhány generációknak az 1979-ben bemutatott Hair című Milos Forman-film tragikus főszereplője, Berger, a háborúval terhelt rend ellen lázadó fiatalság, a hippik és a Let the Sunshine in (Engedd be a napfényt) című sláger jut eszébe. Most özönlenek a részvétnyilvánítások azokhoz a bejegyzésekhez, amiket Williams alig valamivel a halála előtt posztolt a Twitteren.

Fotó: Northfoto

A filmsztár, akit Berger alakításáért a Golden Globe-díjra is jelöltek, két utolsó, hétfői posztja a napfényes vermonti mezőkről szólt.

A Hair című filmből szintén emlékezhetünk a Manchester, England, England című slágerre, ami azt vezeti be, hogy a barátja helyett besorozott Bergert elindítják a vietnami harctér felé, ahol meghal. Treat Williams a vermonti Manchester nevű városban élt feleségével, Pam Van Santtel, akit 1988-ban vett el, és két gyermekük született, Gille and Ellie. Williams olyannyira vermontinak érezte magát, hogy a Twitteren is szerepeltette foglalkozása mellett: új-angliai.

A halál a lakhelyétől 11 kilométerre lévő Dorset közelében érte, ahol egy parkolóban egy autó kikanyarodott a motorja elé, és hiába szállították légi úton kórházba, már nem tudták megmenteni az életét.

Alig valamivel a délután 5-kor történt baleset előtt a Twitteren Williams arról posztolt, amit egy igazi vermonti csinál, aki kisgépével dolgozott a mezőn ezt megelőzően arról, hogy füvet nyírt.

Bár üvegbe tölthetném az illatát

– írta.