Úgy tűnik, a közeljövőben lezárulhat a svéd NATO-csatlakozás magyar ratifikálásának ügye, legalábbis erre enged következtetni, hogy az erről szóló törvényjavaslat helyet kapott az Országgyűlés 2023. évi június – július havi üléstervében.

Svédország még tavaly, Finnországgal közösen kérte a felvételét az észak-atlanti szövetségbe, miután Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajnával szemben. Azonban a két ország csatlakozásával szemben Törökország és hazánk is aggályait fejezte ki, ám Finnország végül tavasszal felvételt nyert a szövetségbe.

Magyarországon a csatlakozást mindeddig azért nem sikerült ratifikálni, mert a kormánypárti képviselők aggályaikat fejezték ki Stockholm támogatása kapcsán, mivel Svédországból rendszeresen érkeztek hazánk jogállamiságával kapcsolatos vádaskodások, míg Törökországnak elsősorban a Svédországba menekült kurdokkal vannak problémái, akik közül többeket terroristáknak tart.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten az amerikai Newsmax televíziónak adott interjújában ugyanakkor arról beszélt, hogy a kormány támogatja a svéd csatlakozási kérelmet, ezért is nyújtotta be még tavaly az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A politikus elmondta azt is, hogy a svéd vádaskodásokat sértőnek érző képviselők jelentik a gátját a törvényjavaslat megszavazásának, a képviselők ugyanis egyelőre nem állnak készen erre. A külügyminiszter azonban jelezte azt is, hogy mihelyt a képviselők készen állnak, meg fogják szavazni a svéd NATO-csatlakozást. Úgy tűnik erre már júliusban sor kerülhet, akár még a vilniusi NATO csúcstalálkozó előtt, melyet július 11–12-én tartanak.

Amerikai sajtóértesülések szerint a magyar támogatás késlekedése miatt blokkolták, hogy hazánk HIMARS rakétavető rendszereket vásároljon. A honvédelmi minisztérium azt elismerte, hogy még az előző kormányzati ciklusban megkeresték az amerikaiakat a HIMARS-ok ügyében, ám jelenleg az ország nem kíván vásárolni a fegyverrendszerből.