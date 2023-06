Mondják, ha valaki szép kis ribilliót akar keverni, távozás előtt dobja be egy spliti kocsmában a kérdést, ki a Hajduk valaha volt öt legnagyobb játékosa. Tetszőleges horvát vagy szerb kocsmában feltehető hasonló kérdés: milyen származású volt a tudós felfedező Nikola Tesla?

Fotó: Roger-Viollet / AFP

Az első világháborút követően államokra szétrobbant, kevert nemzetiségű területekkel teli Közép-Európában – nem csak a Balkánon – gyakoriak az ilyen származási viták, amelyek az angol Wikipédián véget érni nem tudó bősz nemzetközi szerkesztési veszekedésekhez is vezettek már időnként. A Tesla-vitát a két valamikori szomszédos jugoszláv tagállam polgárai vívják. Magyarország szerencsére nem keveredett bele, pedig ha nagyon akarnánk, akár lehetne…

A felfedező Tesla Smiljan faluban született 1856-ban Gospic város közelében, a török visszavonulása után létrehozott vegyes lakosságú és változó közigazgatási kontroll alatt álló birodalmi határőrvidéken, amely az Osztrák–Magyar Monarchián belül – Tesla gyermekkorában – hivatalosan a magyar koronához tartozott. A környék, Lika-Senj megye ma Horvátországhoz tartozik, horvát többséggel, de korábban jelentős részében szerb többség volt, Tesla gyerekkora óta pedig negyedére esett vissza a népessége.

Manapság vitatott kérdésekben meg lehet kérdezni a mesterséges intelligenciát (MI), többen meg is kérdezték hát, és kiderült, hogy pont vitatott kérdésekben – amikor tömegével állnak rendelkezésre az interneten egymásnak ellentmondó állítások – nem igazán érdemes.

Az MI-nek feltett kérdésekből és a kapott válaszokból a Slobodna Dalmacija horvát portál szemezgetett.

Az egyik kérdező például úgy közelített: Nikola Tesla horvát volt? Az MI válasza: igen, etnikai horvát volt. A portál maga is próbálkozott egy MI-alkalmazással, amely azt válaszolta neki, hogy Tesla horvát volt, majd amikor rámutattak, hogy ez hibás, kijavította magát azzal, hogy nem is, Tesla szerb származású, de Horvátország volt a szülőföldje.

Nem is kell mondanunk – írja a lap –, hogy az ilyen válaszok felingerelték a szerbeket, azt a véleményt dobva fel, hogy az MI amerikai és brit konstrukció, és ez a kiforgatás az Oroszországgal rokonszenvező Szerbia elleni nyugati konspiráció része. Mások, akik nyugalmat szeretnének, úgy vágják át a gordiuszi csomót, hogy Tesla se nem szerb, se nem horvát, hanem amerikai. Valójában még ez sem igaz – jegyzi meg a horvát portál –, hiszen Tesla világpolgárnak tartotta magát, és ezen a vitán csak nevetne, ha élne.

Egy beszélgetés az emberi kérdező és az MI között: Kérdés: Nikola Tesla horvát volt? Válasz: Igen, Nikola Tesla etnikai horvát volt. Kérdés: Nikola Tesla amerikai vagy horvát volt? Válasz: Nikola Tesla a horvátországi Smiljanban született, ami abban az időben az Osztrák Birodalom része volt. Életében később amerikai polgárrá vált.

A valóság pedig: Nikolas Tesla Smiljanban született, ami ma Horvátország része.

Ortodox családból származott, ami az etnikai származásáról szóló kérdést már önmagában el is dönthetné, még ha nem is tudnánk, amit tudunk: az apja szerb ortodox pap volt, és az anyja is szerb ortodox papi családból származott. Tehát: Djokovic, nem Modric – Tesla szerb származású volt. Szülőhelye pedig egy horvátországi falu, választott hazája: Amerika.