Senki sem kívánja megszüntetni a visegrádi országok együttműködését, de az őszi szlovákiai és lengyelországi választások után van csak értelme egy új kormányfői találkozónak Petr Fiala cseh miniszterelnök szerint. Fiala minderről Prágában beszélt kedden, Ódor Lajos szlovák kormányfőjével közös sajtóértekezletén.

A nemrég beiktatott szlovák kormányfőnek ez volt az első hivatalos külföldi útja. Cseh kollégája arról is beszélt, hogy a V4-együttműködésnek több szintje van, és számos területen folytatódik a kooperáció.

A V4 júliusban kezdődő egyéves cseh elnöksége kapcsán pedig elmondta, hogy az intenzív együttműködéssel számol, majd példaként az őszi elnöki találkozót említette.

Fotó: Ludovic Marin

Ugyanakkor megerősítette, hogy csak a szlovák és lengyel választás, illetve kormányalakítás után terveznek miniszterelnöki találkozót. Másfelől – fejtette ki Fiala – Csehország számára nem lenne jó, ha nemzetközi együttműködése csak egy platformra korlátozódna. „Legközelebbi partnerünk Szlovákia, de együttműködésre törekszünk Lengyelországgal és Magyarországgal is” – mondta.

Ódor szerint most a cseh–szlovák együttműködés jobban működik, mint a visegrádi. Kifejtette, hogy az együttműködés tagjai sok közös vagy nagyon hasonló problémával küzdöttek, ám ezek közül a kulcsfontosságúak már megoldódtak. Ezért szerinte a visegrádi együttműködést pragmatikusan kell kezelni, mely most talán kevésbé áll a középpontban, mint korábban, de továbbra is nagyon fontos.