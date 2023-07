Az aszpartám édesítőszernek „lehetséges rákkeltő” hatása van, de fogyasztása az elfogadott szinteken belül továbbra is biztonságos – jelentette ki pénteken az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) tartozó két csoport. A Világgazdaság is megírta, hogy

a Coca-Cola diétás üdítőktől a Mars Extra rágógumikon keresztül egyes Snapple italokig használt aszpartám júliusban kerülhet először az IARC-nak a rákkeltő hatású összetevőket tartalmazó listájára.

A besorolás értelmében az aszpartám ugyanabba a kategóriába került, mint például az egész leveles aloe vera kivonatot és néhány savanyított zöldséget.

A döntést a WHO két különálló szakértői testülete hozta meg, amelyek közül az egyik azt értékeli, hogy van-e elég bizonyíték arra, hogy egy anyag potenciálisan ártalmas, a másik pedig azt értékeli, hogy az adott anyag mekkora kockázatot jelent potenciálisan a valós életben - írja a Reuters.

A napi 40 milligramm per kilogramm alatt a napi aszpartámfogyasztás továbbra is biztonságos – jelentette ki pénteken a WHO és az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó, közös szakértői bizottsága (JECFA) hozta meg.