A Debreceni Városháza szerdán határozottan cáfolta a 24.hu és más sajtóorgánumok következtetését, amely szerint egy újabb akkumulátorgyár érkezne a városba. A városháza közleménye arra is emlékeztet, hogy a 24.hu-nak alig két hete kellett elnézést kérnie egy valótlan állításokon alapuló cikk miatt.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a város ipari infrastruktúrája a következő időszakban is kizárólag a már bejelentett és épülő üzemek kiszolgálására lesz elegendő, valamint ezen cégek kisebb léptékű munkahelyteremtő beszállítóinak fogadására – írja a Haon.

Az is kiderült, hogy a sajtóértesülésekben szereplő kínai központú NingBo ZhenYu Technology Co., Ltd. az álhírekkel ellentétben nem akkumulátorgyár, hanem alumíniumhéjakat és fedőlapokat, valamint elektromos járművekhez motoros precíziós lyukasztott és rovátkált fémalkatrészeket gyártó vállalat.