Négy gyermeket sikerült eddig kimenteni a pakisztáni drótkötélpályán rekedt felvonóból. Az utasok – hét diák és egy tanár – a kabinos felvonóval a hegyvidéki Battagram lévő iskolába tartottak helyi idő szerint reggel 7 órakor, amikor drótkötélpálya több kötele is leszakadt. A felvonónak nincs hivatalos engedélye, de a rendőrség szerint havonta ellenőrzik – írja a BBC.

Fotó: AFP

A rendőrség szerint a felvonó reggel már négyszer közlekedett, és az ötödik út során szakadt el a kábel. Az egyik utas, egy 16 éves szívbeteg fiú elájult a stressztől, és több mint három órája eszméletlen – írja a belga Nieuwsblad portál.

A megrepedt kábelt nem sikerült megjavítani, ezért a mentőszolgálat úgy döntött, hogy a hadsereg mentőhelikopterével próbálják meg kimenteni a bent tartózkodókat. A helikopterek többször is megpróbálták megközelíteni a felvonót, de az erős szél akadályozza a műveletet. A mentési folyamat rendkívül összetett: a helikopternek a megfelelő magasságban kell lebegnie a felvonó felett, miközben egy katona le tud ereszkedni a felvonóhoz. Már négy kísérletet tettek, de mindannyiszor sikertelenül.

Minden apró hiba katasztrófához vezethet

– mondta az egyik mentős. Anwaarul Haq Kakar megbízott miniszterelnök utasította a mentőalakulatokat, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjanak fel a művelethez.

A mentők egy alternatív terven is dolgoznak arra az esetre, ha a helikopteres mentési kísérletek kudarcot vallanak:

két új kábelt feszítenének ki a szakadékon keresztül, hogy a felvonó ismét stabil maradjon.

A mentési művelet még sokáig eltarthat. Helyi idő szerint délután 4 óra körül a nap lenyugszik, tehát a mentési műveletnek a legjobb esetben is be kell fejeződnie, bár a pakisztáni hadsereg úgy véli, hogy még sötétben is van elég felszerelés, amely sikerre viheti a mentési akciót.