A belga médiában is nagy port kavart, hogy holtan találtak egy 34 éves belga nőt az Ozora fesztivál területén vasárnap. A haláleset körülményei nem tisztázottak, a rendőrség vizsgálatot indított – írja a Het Laatste Nieuws belga portál.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

A rendőrök a fesztiválozók bejelentése után érkeztek a helyszínre. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrségi nyomozás Sárbogárdon folyik.

A pszichedelikus transz (psytrance) kedvelőinek egyik legnagyobb fesztiválját, az O.Z.O.R.A.-t minden évben a tolnai megyei Ozora község mellett rendezik meg. A július 31. és augusztus 6. közötti underground fesztivál összesen 50 ezer látogatót – köztük rengeteg külföldit – vonzott.

Az egyik legnagyobb elektronikus fesztiválon idén két haláleset is történt

Sok belga is érkezett, a helyi sajtóban pedig többen is rámutattak, hogy a belgiumi fesztiválokon is előfordul tragédia. Idén két ember halt meg a belga Tomorrowland fesztiválon, a halálesetek valószínűleg kábítószer-használathoz köthetők – írja a belga Sudinfo portál. Az ozorai tragédiában egyelőre nem tudni, játszott-e szerepet drog.

Az elmúlt tizenegy évben összesen hat haláleset történt a Tomorrowlanden, ebből négy esetet hoztak összefüggésbe kábítószerrel.

A belga egészségügyi intézmény (Sciensano) a biztonságos kereteken belüli droghasználatot szorgalmazza a teljes betiltás helyett a fesztiválokon – írta hétfőn a Mediahuis újság.

A Tomorrowland szervezői nagy lépést tettek előre azzal, hogy elismerték, hogy a fesztivál soha nem lehet drogmentes – véli a Flamand Alkohol- és Egyéb Kábítószer Szakértői Központ (VAD). „A fesztiválozókat megfelelő csatornákon keresztül tájékoztatni lehet majd a különböző kábítószerek együttes használatának kockázatairól” – mondta a szervezet igazgatója, Katleen Peleman.

Kathleen Depoorter parlamenti képviselő a Sciensano nyilatkozatát követően elmondta, hogy a kábítószer-fogyasztás továbbra is illegális marad a fesztiválokon, és úgy vélte, emlékeztetni kell a fogyasztókat arra, hogy nincsenek biztonságos vagy egészséges drogok.