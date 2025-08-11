Deviza
Most még örömködnek a cégvezetők, de a mesterséges intelligencia őket is lecserélheti

Egy volt Google-vezető szerint nemcsak a dolgozók, hanem a vezérigazgatók állása sincs biztonságban a mesterséges intelligencia fejlődése miatt. A Fortune magazin konferenciáján több tucat vállalat pénzügyi igazgatója számolt be arról, hogyan építik be a mesterséges intelligencia eszközeit a döntéshozatalba.
Dénes Zoltán
2025.08.11., 11:56

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte átalakítja a munkaerőpiacot. Manapság már mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél és annak fejlődéséről, illetve hatásáról a munkaerőpiacra. Nem meglepő, mivel egyre másra jelentik be a nagyobb vállalatok, hogy az MI-nek köszönhetően optimalizálni tudták működésüket, sok dolgozót el tudtak emiatt bocsátani, s így jelentősen növelni tudták hatékonyságukat. 

Idilli elképzelés, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyeket teremt – állítja a techguru. A dolgozók után az alkalmatlan vezérigazgatók is sorra kerülhetnek / Fotó: Stock 4you

A Fortune magazin egy közelmúltbeli konferenciáján tizenhét nagyvállalat pénzügyi igazgatója beszélt arról, hogyan használják már most is az MI-t a mindennapi munkában.

A mesterséges intelligencia már most is beleszól a döntésekbe

A cégek többek között nyereség-előrejelzéseket készítenek vele, szimulálják a politikai és gazdasági változások hatását, sőt, elemzik, hogy bizonyos, az eredménykimutatásokban szerepeltetett szavak milyen hangulatot keltettek a befektetőkben. Sokan arra használják a mesterséges intelligenciát, hogy forgatókönyveket alkossanak a nyereség-előrejelzésekről a vámok, a politikai változások, a technológiai beruházások és egyéb változásokra való felkészülés érdekében.

A konferencián az is kiderült, milyen stratégiákat alkalmaznak a mesterséges intelligencia tudásának beépítésére a szervezeteikbe, a felülről lefelé irányuló tanulástól a vezető beosztásba való előléptetés mérőszámokig. És bár a legtöbben még nem szüntetik meg a munkahelyeket a mesterséges intelligencia miatt, a teljes létszámukat sem növelik. Egyes vállalatok már létszámcsökkentést is végrehajtottak az MI hatására – bár sok helyen még csak a munkaerő-bővítést állították le.

„Az MI mindenben jobb lesz, mint az emberek”

Mo Gawdat, a Google X korábbi üzleti igazgatója kemény figyelmeztetést adott: szerinte illúzió, hogy az MI új munkahelyeket teremt. „A vezérigazgatók örülnek, hogy most megszabadulhatnak alkalmazottaiktól, és termelékenységnövekedést, valamint költségcsökkentést érhetnek el, mivel a mesterséges intelligencia el tudja végezni ezt a munkát. De nem gondolnak arra, hogy az MI egyszer őket is kiváltja” – mondta.

Vezérigazgatók a célkeresztben

Gawdat szerint az általános mesterséges intelligencia nemcsak a gyengén teljesítő beosztottakat, hanem a kevésbé alkalmas vezetőket is lecseréli majd – akár a kormányhivatalokban is. „Eljön az idő, amikor a legalkalmatlanabb vezérigazgatók helyére is gépek kerülnek” – tette hozzá.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
732 cikk

 

