Noha már a negyedik vádemeléssel néz szembe Donald Trump, nyilvános bűnügyi fotó csak a csütörtöki, Georgia állambéli letartóztatása után készült, melyet a Fulton megyei bíróság tett közzé.

Alig pár nap alatt azonban a fotóval díszített ajándéktárgyak sokasága lepte el a piacot, Trump barátai és ellenségei részéről egyaránt. Trump Save America nevet viselő támogatói csoportja "Never Surrender!" (Sose add fel!) felirattal látta el ezeket a tárgyakat, melyek között pólók, bögrék, kávéscsészék is megtalálhatók. A volt elnök fia, Donald Jr. pedig "Free Trump" (Szabadságot Trumpnak) feliratú pólókat árul.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Ezzel szemben a Trumpból kiábrándult republikánusok csoportja a Lincoln Project olyan felespoharakat dobott piacra, melyek egyik oldalán a bűnügyi fotó, másik oldalán pedig a FAFO rövidítés szerepel, mely a Fuck Around and Find Out szlogen rövidítése, melyet magyarra talán a baszakodj csak és meglátod kifejezésre fordíthatunk.

Ugyanakkor a Reuters tudósítása szerint

szép számmal vannak azok az eladók is, akik termékeiket politikai véleménytől függetlenül árulják és csak az üzleti lehetőséget látták meg a történelmi fotóban.

A kép persze az elnökjelölti kampányát folytató politikus számára lehet hasznos, aki így képes lehet letartóztatásából is előnyt kovácsolni. A politikus kampányaira pénzt gyűjtő csoportok egyes jelentések szerint 2015 óta 98 millió dollárt fektettek ajándéktárgyak beszerzésébe és politikai kampányok veteránjai szerint hasonló árucikkeken mintegy 50 százalékos hasznot lehet bezsebelni.

A nagy kérdés persze az, hogy jogi szempontból kik adhatnak el a Trump képmását viselő termékekből.

A válasz erre a kérdésre nem világos, hiszen a képet a Fulton megyei bíróság hozta ugyan nyilvánosságra és a szövetségi bűnügyi fotók általában nyilvánosan használhatók, ám a kérdéses ügy nem szövetségi, hanem tagállami hatáskörű. Ráadásul több államban is érvényben vannak publicitáshoz fűződő jogok, melyek értelmében kereskedelmi célból senki fotója nem használható kereskedelmi célra az adott személy engedélye nélkül. Azonban a politikai paródiához fűződő termékek mentesek lehetnek ezen védelem alól az amerikai alkotmány értelmében.

Az sem egyértelmű, hogy Trump – akinek van elég jogi problémája és bírósági ügye – akar-e további pereket indítani a kérdés kapcsán. Az viszont világos, hogy a bűnügyi fotóját viselő tárgyak iránti birtoklási vágy rég nem látott egységet hozott el az amerikai politikában.