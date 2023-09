Az orosz–ukrán háború 555. napja – friss hírek

Miközben az ukrán erők tovább haladnak Melitopol felé, az ukrán védelmi minisztérium arról adott ki közleményt, hogy Bahmutnál is sikerült áttörni az orosz védelmet. Ez azt jelentheti, hogy két ponton is felszakadt a front. Az Institute for the Study of War jelentése szerint Oroszország megpróbálja visszaszerezni a kezdeményezést a földi harcban és ellentámadást szervezett Donyeck megyében. Erről még nem tudni sokat, a hírek szerint egyelőre nem érek el sikereket a támadó orosz csapatok.

Az ukrán csapatoknak a robotinei siker után Bahmutnál is sikerült előrenyomulniuk, így már két ponton is halad az ellentámadás – erről az ukrán védelmiminiszter helyettese, Hanna Maliar beszélt.

Maliar elmondta, hogy csapataik azt követően, hogy áttörték az orosz védelmet Robotine falu mellett sikeresen benyomultak az orosz területre és haladnak tovább Melitopol felé. Ez a város Ukrajna oroszok által elfoglalt déli részének a közigazgatási központja, valamint egy jelentős logisztikai állomás is, ahonnan Oroszország a szárazföldön keresztül képes eljutni a Krím-félszigetre.

Maliar szerint az orosz védelem egyre nehezebben képes feltartóztatni az ukrán seregeket

– erről a Kyiv Independent írt.