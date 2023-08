Tovább elégedetlenkednek az orosz bloggerek a cenzúra és az orosz hadsereg tehetetlensége miatt

Az orosz katonai bloggerek és propagandisták ismét kritizálják az orosz hadsereget. Több posztban is a védelmi minisztérium szemére vetették, hogy képtelenek megakadályozni az orosz területeket ért támadásokat. Emellett a kritikákat elfedő cenzúra miatt is többek kikeltek magukból.

Fotó: AFP

Egy népszerű orosz katonai blogger bírálta az orosz televíziót, amiért nem tudósítottak a korábban Pszkov megyét ért támadásokról. Sokak szerint az, hogy az ilyen eseményekről nem lehet a mainstream médiában hallani Oroszországban, a cenzúra erősödését jelzi – írta jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Még a Kremlhez közel álló véleményvezérek is felszólaltak a hírfogyasztás korlátozása miatt az országban.

Egy másik blogger arról írt, hogy az ország gyenge légvédelme miatt fordulhatott elő, hogy az ukránok meg tudták támadni a pszkovi repülőteret. A blogger azt is kifogásolta, hogy Oroszország sokkal nagyobb erőkkel védi a Krím-félszigetet, mint az anyaországot – olvasható a Kyiv Independent oldalán.

Oroszországban viszonylag nagy felháborodást keltett, hogy a törvényhozás olyan jogszabályt fogadott el, ami tiltja az orosz hadsereg hadműveleteiről történő tájékoztatást, ha a megjelenő információk nem az orosz védelmi minisztériumtól származnak. Még a kormánypárti bloggerek is úgy látják, hogy ezzel ellehetetlenítik a lakosság tájékoztatását.

Egy másik blogger aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ukrán hadsereg egyre erősebb és merészebb lett az utóbbi időben.

Egyre kevesebb biztonságos térség van Oroszország nyugati részén. Az ukránok bármikor megtámadhatnak minket

– olvasható a bejegyzésben. A blogger hozzátette, hogy Moszkvának sokkal jobban meg kellene erősítenie a védelmét az Ukrajnával szomszédos régiókban.