Két jetskiző férfit lőtt agyon az algériai parti őrség, miután a Marokkóból induló négyfős csoport eltévedt, és algériai vizekre ért. Harmadik társukat letartóztatták a hatóságok, egyedül egyikük testvére ért vissza Marokkóba az incidens után.

A parti őrség két áldozata, Bilal Kissi és Abdelali Merchouer egyaránt francia-marokkói kettős állampolgár volt, ahogy a letartóztatott Smail Snabe is – számolt be a történtekről a The Guardian.

Fotó: Abdelhak Senna

Mohamed Kissi, Bilal Kissi testvére volt az egyetlen, aki sértetlenül visszatért, és egy marokkói portálnak elmondta, hogy akkor eszméltek rá, hogy Algéria vizein járnak, amikor egy ottani dingi közeledett feléjük. A hajóról elmondása szerint tüzet nyitottak rájuk, ráadásul menekülni se tudtak, hiszen eltévedtek, és az üzemanyaguk is elfogyott. Testvérét – akinek két lánya maradt árván – öt golyó találta el.

Az incidens hátterében a fagyos algériai–marokkói viszony áll, amelyen a vitatott Nyugat-Szahara kérdése is tovább ront. A két ország között a határ is zárva van közel húsz éve, 1994 óta, és Algír 2021-ben megszakította kapcsolatait Rabattal, ellenséges lépésekkel vádolva szomszédját, ez azonban Marokkó szerint teljes mértékben alaptalan.