Világszerte több mint kétszeresére nőtt tavaly a kolerás megbetegedések száma az előző évhez képest - közölte vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Fotó: AFP

A genfi székhelyű szervezet szerint 2022-ben mintegy 470 ezer kolerás esetet regisztráltak. Összehasonlításul: ezek száma 2021-ben még 220 ezer volt.

Mindazonáltal a WHO hangsúlyozta, hogy adatai továbbra is hiányosak. A szervezet egy korábbi becslésében évente 1,3-4 millió megbetegedéssel és 143 ezer halálesettel számolt.

Tavaly a szennyezett vízzel terjedő bakteriális fertőzés több súlyos járványért is felelős volt, különösen Afganisztánban, Kamerunban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, Szomáliában és Szíriában.



Minél súlyosabb a járvány, annál nehezebb kordában tartani - hangsúlyozta a WHO, felidézve, hogy a kolera megjelenése szorosan kapcsolódik a nem megfelelő ivóvízellátáshoz, a szegénységhez és a fegyveres konfliktusokhoz.





Fotó: AFP

Tavaly 44 országból jelentették a kolera megjelenését, kilenccel többől, mint a megelőző évben. A WHO-nak megküldött adatok szerint 2349 ember halt meg a kórban.

A WHO az idei adatokat alapul véve felhívta a figyelmet arra, hogy a kolerás megbetegedések száma tovább emelkedik globálisan. Jelenleg 24 országban van járvány.

A kolera tünetei között szerepel a hányás, a kiszáradás és a kimerültség. A betegség halálos kimenetelű lehet, ha nem kezelik időben.