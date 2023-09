Megoldásra van szükség az Erasmus és a Horizont Európa uniós oktatási és kutatási programok ügyében Magyarország és az Európai Bizottság között, nem lehetnek a diákok a politikai viták áldozatai – jelentette ki kedden Brüsszelben Iliana Ivanova, az Európai Bizottság által az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős uniós biztosi posztra jelölt bolgár politikus.

Iliana Ivanovát a bolgár kormány nevezte meg új biztosnak, miután Marija Gabriel, az Európai Bizottság bolgár tagja lemondott biztosi hivataláról.

Ivanova európai parlamenti (EP) meghallgatásán Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselőjének az uniós oktatási és kutatási programok körüli vitával kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva sajnálatosnak nevezete, hogy

a Magyarország és az Európai Bizottság között zajló tárgyalások megakadtak.

Azt mondta: sajnálatos, hogy fiatalok lehetőségektől esnek el, azonban – mint kiemelte – „a szabályok szabályok maradnak, amelyeket be kell tartani”. Kijelentette, hogy ha a magyar hatóságok vállalják azon jogi kötelezettségek betartását, amelyeket az Európai Bizottság érvényesíteni kíván, akkor nem áll semmi az uniós pénzek folyósításnak útjában.

Konkrét döntéseket nem ígérhetek. Annyit azonban igen, hogy része kívánok lenni a megoldásnak. Amennyiben lehetséges, több információval és jóakarattal igyekszem megegyezéshez segíteni a feleket

– mondta.

Hangsúlyozta továbbá: az idő kevés, a párbeszédet fenn kell tartani a megoldás érdekében. Szavai szerint sajnálatos lenne, ha adminisztratív és jogi akadályok miatt a hallgatók nagy része nem vehetne részt az uniós programokban.

A labda most a magyar kormánynál van. Most a magyar kormányon múlik, hogy mikorra teljesíti az elvárásokat

– közölte Ivanova, majd hozzátette: megoldásra van szükség a diákok érdekében, hogy ne ők legyenek a politikai viták áldozatai.

Beszédében kijelentette az is, hogy az uniós kutatásba és innovációba való beruházás, a készségek fejlesztése, a kultúra összetartó szerepének előmozdítása és a fiatalok szerepvállalásának növelése elengedhetetlen Európa jövőjének szempontjából. Annak érdekében, hogy az EU teljes mértékben kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket, a biztosjelölt szerint elengedhetetlen, hogy a tagországok többet fektessenek be a tehetségek, a készségek és az oktatás terén. Szorgalmazta, hogy az EU további programokat tegyen elérhetővé a partnerországok számára, célzott kezdeményezéseket indítson a nemek közötti egyenlőség érdekében, beleértve a sport, valamint az oktatás területeit is. Azt is hangsúlyozta, hogy a sport fontos eszköze az uniós kohéziónak, valamint szerepet játszik az európai értékek és a fiatalok mentális egészségének támogatásában.