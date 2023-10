Erődemonstrációba kezdett a pozsonyi kormány a szlovák-magyar határon

A schengeni térség veszélyben van, s nem lehet hagyni, hogy Magyarország - amely már eddig is rengeteget fektetett be a probléma orvoslásába - továbbra is egyedül foglalkozzon a helyzet megoldásával - mondta Juraj Blanár külügyminiszter.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő