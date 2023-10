Harci helikopterekről végrehajtott csapáson keresztül likvidált három magas rangú Hamász-tisztet az izraeli hadsereg – állítja a Haaretz izraeli híroldal.

Fotó: AFP

A lap értesülései szerint a légicsapás során életét vesztette a Hamász Daraj Tufah zászlóaljának parancsnoka, Rafat Abbász, helyettese, Ibrahim Jadbah és Tareq Ma'ruf, a Hamász harctéri és adminisztratív parancsnoka.

A Daraj Tufaf elleni sikeres támadás kifejezetten fontos szerepet tölthet be a harcok folyamában, mivel ezt az egységet tartják a Hamász legfontosabb zászlóaljának, illetve a csoportnak nagy szerepe volt az Izrael elleni, több mint 1400 halálos áldozattal járó terrortámadásának kitervelésében és véghezvitelében is.

Az izraeli válaszcsapás következtében közel 7 ezer palesztin vesztette már életét, köztük 3 ezer gyermek.

Az izraeli hadsereg közlése szerint az elmúlt nap során több mint 250 Hamász-célpontot támadtak sikeresen a zsidó állam erői.

Az izraeli háború 20. napja – Szárazföldi csapatok hatoltak be a Gázai övezetbe Az ENSZ Biztonsági Tanácsa döntésképtelen az izraeli háború ügyében.

Az izraeli helyzet a ma kezdődő EU-csúcson is főszerepet tölt majd be, melynek kapcsán Orbán Viktor Brüsszelbe érkezését követően kiemelte: Magyarország ellenzi a terrorizmust, ezért nem támogatja a migrációt sem, aki ugyanis a migrációt támogatja, az a terrorizmust is támogatja.