Ukrajnában tombol a háború, a Hamász szörnyű terrortámadásai Izrael ellen most a palesztin népet is sújtják, és a régió stabilitását is kockára teszik. A migránsokat a háborúk és konfliktusok arra kényszerítik, hogy jobb életet keressenek, és egyre nagyobb számban érkeznek partjainkra. Mindezen kihívásokra az Európai Uniónak reagálnia kell, és egységesen és határozottan kell fellépnie.