Mintegy negyedmillió ember hagyta el otthonát Izraelben a Gázai övezet és a libanoni határ mentén a háborús veszély miatt – közölte csütörtökön az izraeli védelmi minisztérium szóvivője.

Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint a hatósági evakuálási program keretében 126 ezer embert telepítettek át biztonságosabb térségekbe. Ezenfelül sokan önszántukból hagyták el a veszélyeztetett térségekben található otthonaikat, így számuk az alig tízmillió lakosú Izraelben összesen mintegy 250 ezerre tehető.

A védelmi tárca szóvivője megerősítette: az illetékes izraeli hatóság azt javasolta, hogy a Gázai övezet, illetve a libanoni határ mentén található települések kiürítését még az év végéig tartsák fenn. A kormány egyelőre nem hagyta jóvá az erre vonatkozó határozatot.

Palesztin külügyminiszter: teljes tűzszünetre van szükség a segélyszállításhoz A palesztin külügyminiszter Hágában tárgyalt, ahol kijelentette: csak a teljes tűzszünet biztosíthatja a sürgősen szükséges humanitárius segélyek bejuttatását, valamint a víz- és áramellátás visszaállítását az övezetben.

Az izraeli helyzet a ma kezdődő EU-csúcson is főszerepet tölt majd be, melynek kapcsán Orbán Viktor Brüsszelbe érkezését követően kiemelte: Magyarország ellenzi a terrorizmust, ezért nem támogatja a migrációt sem, aki ugyanis a migrációt támogatja, az a terrorizmust is támogatja.

A Hamász október 7-i terrortámadása és az arra válaszul adott Izraeli légicsapások következtében már több mint 7000 palesztin, köztük 3000 gyermek vesztette életét, az izraeli veszteségek 1400 fő környékén járnak.