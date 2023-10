Ukrán hírszerzés: Oroszország az Ukrajnában elfogott nyugati fegyverekkel támogathatja a Hamászt

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) szerint Oroszország azokat a nyugati fegyvereket küldi el a Hamásznak, amiket Ukrajnában elfogott. Állításuk szerint Moszkvának ezzel az a célja, hogy Kijevet vádolja meg a terrorszervezet támogatásával.

Fotó: AFP

Ukrajna még az előtt el akarta hárítani ezeket a vádakat, hogy Oroszország egyáltalán próbálkozhatott volna. Kijev szerint ez a hazugság arra szolgált volna, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió abbahagyja Ukrajna támogatását – írta a Kyiv Independent.

A Kreml az izraeli háborút kihasználva egy dezinformációs kampányt akar indítani. Hamis cikkeket készítenek elő és küldenek el a nyugati médiának, hogy Ukrajnára fogják a Hamász támogatását

– írta jelentésében a HUR. Hozzátették, hogy ehhez a taktikához forrásként akarják felhasználni Ruszlan Szirovijt, az ukrán határőrség korábbi főhadnagyát, aki átállt az oroszokhoz és Moszkvába menekült.

Oroszország hitelteleníteni akarja az ukrán fegyveres erőket és elvágni a nyugati segélyeket az országtól a katonai hírszerzés szerint. Ehhez készek a Hamász Izrael ellen indított támadását is felhasználni – írta jelentésében a Institute for the Study of War (ISW). A háborúkutató intézet szerint Oroszországnak kapóra jön az izraeli háború, mivel így kevesebb figyelem irányul az ukrajnai eseményekre.

Oroszország már a Hamász október 7-i támadása után nem sokkal elkezdte hangoztatni azt, hogy ez a háború a nyugati országok hibája, mivel nem figyeltek eléggé oda a közel-keleti konfliktusokra Ukrajna támogatása miatt.