Németországnak szigorúbb intézkedéseket kell hoznia azokkal a migránsokkal szemben, akiknek a menedékkérelmét elutasították, az országba irányuló illegális migráció korlátozására irányuló általános erőfeszítések részeként – mondta Olaf Scholz német kancellár a Der Spiegelnek adott pénteki interjújában.

Graffiti Freiburgban, 2016. január 25., nagyot fordult a világ. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hozzátette:

Végre nagyszámban kell kitoloncolnunk azokat, akiknek nincs joguk Németországban maradni

Véleménye szerint távozniuk kell azoknak, akik nem tudják bizonyítani, hogy menedékjogra szorulnak, és nincs kilátásuk a maradásra. Olaf Scholz szerint „intézkedések egész sorára” van szükség az illegális migráció korlátozásához, ideértve az EU külső határainak jobb védelmét, valamint Németország és az unió szomszédos országai közötti szigorúbb ellenőrzéseket.

Hangsúlyozta azt is, hogy Németországnak továbbra is be kell fogadnia azokat a menekülteket, akik politikai üldöztetés vagy más jogos okok miatt jogosultak menedékjogra, valamint képzettebb bevándorlókat kell vonzani azokon a területeken, ahol van kereslet.