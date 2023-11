Megmérgezték az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének feleségét

Megmérgezték az ukrán védelmi minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának vezetőjének, Kirill Budanovnak a feleségét, Marianna Budanovát – jelentette hírszerzési forrásokra hivatkozva a Babel című ukrán kiadvány.

A kép csak illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A lap azt írta, hogy a nő nehézfém mérgezést kapott és jelenleg kórházban ápolják.

Az eddig napvilágot látott információk szerint Marianna Budanová egészségi állapota már régóta romlott, végül pedig elkerülhetetlen volt a kórházi kezelése. A Babelnak nyilatkozó forrás azt mondta, hogy

Ezekkel a nehézfémekkel (amik Marianna Budanova tüneteit okozzák) semmiképpen sem érintkezhetett a hétköznapokban. Ráadásul ezeket az anyagokat a katonaság sem használja. Az, hogy Budanova szervezetében kimutatták őket azt jelenti, hogy a nőt valaki megmérgezte.

Az ügyben emberölési kísérlet miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen – írta az orosz Ria Novosztyi.

Mi az a nehézfémmérgezés?

Általában azt gondolják, hogy fémmérgezést kizárólag a nehézfémek okozhatnak, pedig a legtöbb fém valamilyen formában káros az emberi szervezetre. Vannak anyagok, amik oldott formában, mások önmagukban is veszélyesek. Az viszont egyértelmű, hogy az emberre legkárosabbak a nehézfémek, különösen az ólom, a higany és az arzén.

A nehézfémmérgezés tünetei visszafordíthatatlan károsodást, vagy akár halált is okozhatnak

– írta a Cleveland Clinic.

A nehézfémmérgezés lényege, hogy az érintkezés hatására nehézfém molekulák kerülnek a szervezetbe. Ahogy ezek felhalmozódnak elkezdenek kötődni a sejtekhez és megakadályozzák, hogy azok ellássák a funkciójukat. A nehézfémek természetes módon keletkeznek a földkéregben, a felhasználásuk pedig igen elterjedt a hétköznapjainkban. Minimálisan így bejutnak a szervezetbe, de ez nem feltétlenül okoz gondot, ameddig egy bizonyos szintre nem halmozódnak fel.

A nehézfémek közül az ólom a leggyakrabban az ivóvízből kerülhet a szervezetbe, hiszen a régi vízvezetékek ólomból készültek. Emellett a halételek is tartalmazhatnak nehézfémeket. Az arzén több rovar- és gyomírtó készítményben is jelen van, belégzéssel, vagy a bőrrel érintkezve ezek is a szervezetbe juthatnak. A higannyal leggyakrabban a régi lázmérők esetében találkozhatunk.

Mik a nehézfémmérgezés tünetei?

A nehézfémmérgezésnek számos tünete lehet. Jelentkezhet hasfájás, valamint végtagzsibbadás. Gyakran hasmenéssel és hányingerrel is jár, valamint lecsökkenthet a test belső hőmérséklete és hidegrázás kínozhatja a beteget. Felléphet dehidratáltság és jellemző a gyengeség, valamint előfordul torokfájás, torokkaparás is.

Ahogy nő a nehézfém mennyisége a szervezetben a tünetek is úgy lesznek egyre súlyosabbak. Aritmia és vérszegénység léphet fel, valamint az agykárosodás és a memóriavesztés is előfordulhat. A légzés nehézzé válhat, több belsőszerv pedig, különösen a vese és a máj károsodása is jellemző. A rák kialakulásának a kockázata nagy mértékben megugrik. A terhes nőknél vetélés következhet be.

Aki nehézfémmérgezésre utaló jeleket vesz észre magán, az sürgősen keresse fel az orvosát.