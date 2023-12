Az orosz–ukrán háború 649. napja – Az ukránok továbbra is kitartóan irtják az orosz drónokat

Az oroszk erők majdnem két tucat Shahed drónnal támadták Ukrajnát hétfőn hajnalban. Az ukrán légierő szerint a drónokat a Krím-félsziget orosz területeiről indították – írja a The Kyiv Independent.

Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán jelentés szerint Oroszország 23 Shahed-136/131 drónt indított a Krím-félszigeten található Csauda-fokról, továbbá egy irányított rakétát is kilőttek Herszonból.

Az ukrán légvédelem szerint 18 drónt sikeresen kilőttek, valamint az X-59 rakétát is megsemmisítették.

A jelentés alapján a hajnali órákban Ukrajna kilenc régiójában működött a légvédelmi rendszerük az orosz támadások miatt.

Az oroszok napok óta nem kímélik az ukrán erőket, szombatról vasárnapra virradó éjszaka is 12 Shahed drónnal támadták Ukrajnát, azoknak a többségét is megsemmisítették. A polgári infrastruktúrában keletkezett károkról vagy áldozatokról nem érkezett információ, azt azonban a légierő közölte, hogy egy Kh-59-es rakétát is indítottak, ami nem érte el a célját.