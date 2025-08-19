Kijózanító fotót hozott nyilvánosságra Trump az európai vezetőkről: pontosan megmutatja az erőviszonyokat az amerikai elnök és Ursula von der Leyen között

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

Donald Trump a csoportképen is középre állt, jelezve, hogy ő a főszereplő / Fotó: Aaron Schwartz / AFP

A CNN beszámolója szerint mind Donald Trump, mind Volodimir Zelenszkij, mint pedig a hét európai vezető optimistán nyilatkozott a Fehér Házban tartott találkozó után, amelynek témája az orosz–ukrán háború lezárása volt. Európai tisztviselők szerint a sietve összehívott tárgyalások jól mutatják, hogy sok vezető fontosnak és sürgősnek tartja a háború befejezését Trump elnökkel együttműködve, de azt is jól mutatja, hogy nem akarnak háttérbe szorulni. Ez azonban nem feltétlenül sikerült nekik.

Donald Trump megmutatta, ki a főnök

Az amerikai elnök ugyanis egy igen erős és egyben jelzésértékű fotót tett közzé a Fehér Házban tartott találkozóról az Instagram-oldalán. Ezen jól látszik, hogy miközben Donald Trump magabiztosan ül hatalmas elnöki asztala mögött, addig az európai vezetők sorban, székeken ülnek vele szemben. Giorgia Meloni olasz elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár félkörívben ülnek Trump asztalával szemben, mintha egy főnök tartana értekezletet a kollégáinak.

A helyzet jól példázza, hogy Donald Trump nem gondolja úgy, hogy tárgyalópartnerei egy súlycsoportban lennének vele. Emlékezetes, hogy néhány nappal korábban, Vlagyimir Putyin látogatásakor nyoma sem volt ennek a fölényeskedésnek, egyenlő partnerek tárgyalása bontakozott ki. Trump még azt is felajánlotta az orosz elnöknek, hogy utazzon az ő limuzinjában, amit Putyin el is fogadott.

Nem ez az első eset, hogy Trump megmutatja, hogy erősebb szereplő az Európai Unió vezetőinél. A vámháborút lezáró USA–EU-megállapodás során is látszott, hogy jobban érvényesítette erejét, Washington akarata érvényesült.