A magyar használtautó-piacon 2025 első hét hónapjában látványosan erősödött a kínai autómárkák jelenléte a 2024-es év azonos időszakához képest – derül ki a Használtautó.hu legfrissebb adataiból. Az érdeklődések száma jelentősen emelkedett, miközben új szereplők is felkerültek a toplistára: az Omoda és a Jaecoo a semmiből törtek az élmezőnybe. Az MG ZS modell iránti kereslet több mint megháromszorozódott, a BYD pedig már három típussal is képviselteti magát a legnépszerűbb kínai autók között.

Lassan már a használtautó-piacot is letarolják a kínai autók / Fotó: Vémi Zoltán

A két új belépőről, az Omoda 5-ről és a Jaecoo 7-ről 2024-ben aligha hallhattunk rendszeresen, aminek egyik oka, hogy a modellek bevezető ára igen magas, 12–14 millió forint között mozgott. Hiába indultak nulláról, de 2025 első hét hónapjára egyből a negyedik és ötödik helyen landoltak. Az Omoda 5 átlagára 10,5 millió forint, míg a Jaecoo 7 már 13,8 millió forintért cserél gazdát. Mivel szinte újként kerültek a piacra, ezért a két modell esetében a meghirdetett autók átlagéletkora a fél évet se éri el.

A BYD immár három különböző modellel is szerepel a toplistán:

az Atto 3 mellett a Seal és a Dolphin is egyre népszerűbb.

Különösen figyelemreméltó, hogy a márka flagship modellje, a Seal 2025-ben két és félszer annyi érdeklődőt vonzott, mint 2024-ben, mindezt úgy, hogy az átlagára a 16 millió forintot is meghaladja – ez a legmagasabb érték a listán. A Dolphin középkategóriás villanyautóként 11,4 milliós átlagárral szerepel, amiért a vásárlók alig több mint 5000 kilométert futott, egy év alatti autókhoz jutnak.

„Adatainkból jól látszik, hogy az MG, BYD, Omoda, Jaecoo és más kínai márkák rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szereztek Magyarországon. Sikerük nem csupán az alacsony áraknak köszönhető, ugyanis ezek a modellek magas alapfelszereltséget, modern dizájnt és naprakész technológiát kínálnak gyakran jóval olcsóbban, mint a hasonló méretű európai vagy japán versenytársak. A kínai gyártók gyors modellfrissítései, az elektromos és hibrid kínálat erősítése, valamint az intenzív marketing és országos kereskedőhálózat kiépítése együttesen erősíti a bizalmat és vonzza a vásárlókat.”

Mindez különösen vonzóvá teszi őket a magyar piacon, ahol sokan keresnek jó ár-érték arányú, felszerelt és korszerű autókat

– emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.