Szerencsés fordulat állt be az Érdet, Diósdot és Törökbálintot sújtó vízhiány kapcsán, legalábbis utóbbi településen. Nem sokkal ezelőtt az egyik helyi képviselő jó hírt adott közre a közösségi oldalán.

Megmenekül Törökbálint: megszólalt a helyi képviselő – estére lesz víz.

Fotó: Földvári László/Facebook

Földvári László ugyanis rendkívüli hírként közölte, hogy

a vártnál előbb, már szerda estére nagy eséllyel helyre fog állni a vízszolgáltatás Törökbálinton mindenhol.

Azt is hozzátette, hogy a töltődnek a tárolók.

Egy kommentben az is írta, hogy továbbra is nagyon fontos, hogy Érden a lakók lehetőleg minél kevesebb vizet fogyasszanak. Ez sokat segít a tározók feltöltődésében. Viszont aláhúzta, hogy remélhetőleg – ha kisebb nyomáscsökkenésekkel is –, de folyni fog Törökbálinton a víz a csapokból estére. Végül köszönetet mondott a munkásoknak és szolgáltató dolgozóinak, akik a hiba elhárításán dolgoznak.

Mindez abszolút örömteli fejlemény,

tekintve, hogy tegnap még arról szóltak a hírek, hogy a csaknem 15 ezres városban napokig tartó vízhiány lehet, miután súlyos műszaki hibák következtek be.

Hogyan keletkezett vízhiány Érden, Törökbálinton és Diósdon?

Egészen pontosan azt történt, hogy néhány nappal ezelőtt egy stratégiai fontosságú, 600 milliméter belső átmérőjű vezetéken csőtörés keletkezet. Ez a vezeték a Budapest–Csepel irányból átvett ivóvizet továbbítja az Érd, Bakonyi–Mecseki utcák kereszteződésében lévő tárolómedencékbe. Innen szivattyúzzuk tovább a vizet Érd parkvárosi részeibe, Törökbálint nagy részére és Diósd egy részére.

Mivel a 600-as vezetéken olyan jellegű meghibásodás van, amelyet itthon nem lehet javítani, két speciális csőkötő idomot kellett külföldről megrendelnie az Érd és Térsége Vízközmű Kft.-nek. A szállítmány előreláthatólag pénteken érkezik. Ezzel a remények szerint meg tudják javítani a vezetéket. Mindaddig egy másik töltővezetéken töltik a Bakonyi–Mecseki medencéket, amelynek viszont csak 400 milliméter a belső átmérője.

Csakhogy hétfőn és kedden további csőtörések keletkeztek más vezetékeken (Érden és Diósdon), amely negatívan befolyásolták a medencék tölthetőségét. Olyan mértékben csökkentek a medenceszintek, hogy azt valószínűsítették, hogy szerdától Érd, II. III. IV. nyomásövezetben, Törökbálinton és Diósd egy részén vízhiány lesz, ami előreláthatólag szombat-vasárnapig eltarthat. Sóskúton és Pusztazámoron csak rövidebb idejű vízhiány várható, Tárnokon pedig az érdi I. nyomászónához hasonlóan valószínűleg nem lesz vízhiány (kivéve esetleges csőtörést abban a zónában).

Hogyan reagált a lakosság a vízhiányra?

Most azonban úgy tűnik tehát, hogy a legrosszabb forgatókönyvet sikerül elkerülni és hamarosan visszatér a vízszolgáltatás. Ez már csak azért is jó hír, mert az érintettek beszámolói szerint a környező boltokban felvásárolták a vizet és már csak online lehet rendelni. Igaz, a lajtoskocsik már megérkeztek a környékre, így oda is lehet menni vízért, amíg meg nem oldódik a probléma.

Sokaknak problémát okoz, hogy még a vécét sem lehet lehúzni. A gyerekek is otthon vannak: ugyan úgy volt, hogy szerdán és csütörtökön még lesz óvoda, ám végül mégsem nyitott ki az intézmény. Elek Sándor, Törökbálint polgármestere úgy fogalmazott, hogy komplex probléma a régió vízellátása. Szerinte ráadásul nemzetgazdasági kérdés, hogy Törökbálinton legyen elegendő víz, hiszen számtalan beruházó és vállalkozó települne a környékre. Éppen ezért kormányzati segítséget várnak.