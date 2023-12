Döntött az alkotmánybíróság: Meg kell ismételni a 2021-es választást Berlinben

Már 2021-ben is egyértelmű volt, hogy túl sok probléma merült fel Berlinben a választáson. A Bundestag már korábban is érvénytelenítette a választás eredményét több száz választókörben, de az alkotmánybíróság most el is rendelte az érintett városrészekben a szavazás megismétlését.

2023.12.19. 12:25 | Szerző: P. A. R.