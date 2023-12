Egy korrupciós ügyben ítélték el jogerősen Víg Mórt, aki szeretett volna tiszta lappal indulni és töröltetni priuszát, ám nem járt sikerrel, sőt azóta ellene újabb eljárás is indult, ami miatt jelenleg is letartóztatásban van.

A korábban ügyvédként dolgozó férfi ezen hivatásának gyakorlása közben próbálta meg szexuális erőszakkal gyanúsított védence áldozatát és annak párját 400 ezer forinttal lefizetni, ám ez nem sikerült, sőt ellene is vádat emeltek és el is ítélték, egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, 300 ezer forint vagyonelkobzásra és az ügyvédi hivatástól való ötéves eltiltásra büntették.

Fotó: Shutterstock

Ezen büntetéstől szeretett volna szabadulni Víg Mór, azonban kérvényét a Magyar Nemzet szerint néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Ítélőtábla jogerős végzéssel elutasította. Ez annyira nem is meglepő, miután november végén lecsapott rá az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával. Nem sokkal később az is kiderült, hogy nem ez a férfi egyetlen ügye: Víg egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban.

Az egykori ügyvédet korábban felesége volt párjának megveretésével is gyanúsították, ám azt az eljárást végül megszüntették, azonban időközben a sértett pótmagánvádat nyújtott be, így az eljárás még folyamatban van.