Záporoznak a drónok az Ukrajnára és Oroszországra

A hétfőről keddre virradó éjjelen mind az oroszok, mind az ukránok arról számoltak be, hogy számos ellenséges drónt lőttek le. Az orosz hadügyminisztérium Telegram-csatornáján közzétett bejegyzés szerint több mint 40 ukrán drónt hárítottak el az Azovi-tenger és a Krím-félsziget felett.

A sikerekről beszámoló orosz jelentés szerint 22 drónt megsemmisítettek az éjjel, további 13-at pedig elfogtak, majd moszkvai idő szerint reggel hat körül újabb hat eszközt semlegesítettek.

A krími hídon felfüggesztették az autóforgalmat.

Fotó: AFP

Az ukrán hatóságok pedig azt közölték, hogy az Oroszországból indított 17 drónból 10-et semmisítettek meg az éjjel. A nyugat-ukrajnai Lviv megye kormányzója szerint három orosz drón eltalált egy meg nem nevezett infrastrukturális célpontot, de a károk csak minimálisak, és áldozatok sincsenek.

Az ukrán légierő beszámolója szerint az orosz drónokat különböző régiók felett lőtték le és közölték azt is, hogy az oroszok hat Sz–300-as rakétát is kilőttek Donyeckben és Herszonban található polgári célpontok ellen. Herszon megye azonos nevű székhelyében ez legalább két ember halálát is okozta.