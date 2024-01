Az orosz-ukrán háború 683. napja – Jelentős ukrán veszteségekről számoltak be az oroszok, két repülőt lelőttek

Ukrajna bizonyítékokkal igazolta, hogy Oroszország észak-koreai rakétákkal vívja a háborút

A Harkiv megyei ügyészség azt állítja, hogy bizonyítékot talált arra, hogy Oroszország valóban észak-koreai fegyverekkel harcol Ukrajnában. Január 2-án az oroszok egy nagyszabású hadműveletet hajtottak végre, amelyben Harkivot is rakétatámadás érte. Az itt használt fegyverek roncsait elemezve az ügyészség arra jutott, hogy valóban észak-koreai rakétákról van szó. A harkivi régió ügyészsége új bizonyítékokat mutatott be szombaton, amelyekkel igazolják, hogy az oroszok észak-koreai rakétákat vetnek be Ukrajnában. A rakéták után maradt törmelékeket tárták a világ elé.