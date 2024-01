Vitézy sohasem politikusként, hanem szakemberként vett és vesz részt a hazai közéletben, s azt még a vele nem szimpatizálók sem vitatják, hogy hatalmas tudással, komoly nemzetközi kitekintéssel rendelkezik a közlekedés területén – írja a Mandiner.

Vitézyt kedveli a közvélemény

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az LMP felfedezte magának Vitézy Dávidot

Ungár Péter Gyurcsányhoz hasonlóan többször bírálta Karácsonyt, nem tartja elég zöldnek, elég határozottnak, s arra is felhívta a figyelmét, hogy számoljon el a 99 Mozgalom mikroadományaival. Ennek ellenére sokáig úgy volt, támogatják, de inkább csak azért, mert rajtuk marad, mint az üledékes kőzet – fogalmazott a párt társelnöke nem túl barátságosan a főpolgármesterről. Azután az LMP egyik pillanatra a másikra felfedezte Vitézy Dávidot,

s pár hete győzködik már, hogy vállalja el a jelöltségét, mondván, politikus helyett szakértő kell Budapest élére.

Nem politikus, szakember

Vitézy már nagyon fiatalon a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szóvivőjeként lett ismert. 2010 és 2014 között, Tarlós István főpolgármestersége idején a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója volt, majd a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójaként dolgozott. 2020 februárjától a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója volt, majd 2022 májusától szakterületi államtitkárként a szervezet jogutódjának, a Nemzeti Közlekedési Központnak (NKK) a megbízott vezérigazgatója.

Ám az iménti felsorolásból is az derül ki, hogy Vitézy mindig szakemberként vett részt a hazai közéletben. A Fidesztől, a kormánytól való távolságtartását az is bizonyítja, hogy több kérdésben – főleg a vasút fejlesztését érintően – számos vitája van a szaktárca vezetőjével, Lázár Jánossal. Gyakran posztol a Facebook-oldalán, és ott sem csomagolja be a kritikus véleményét.

Az LMP lépése ennek ellenére nem kis döbbenetet okozott az ellenzéki térfélen,

hiszen amellett, hogy a település- és területfejlesztési, közlekedési szakember az eddigi munkái miatt számos szempontból kötődik a Fideszhez, kormányhoz, ráadásul távoli családi kötelék Orbán Viktorhoz is fűzi – írja a Mandiner.

Ellenfelei sem vitatják, hogy Vitézy nem politikai, hanem szakmai érdekek mentén gondolkodott

Fotó: Keresztesi Balázs / Metropol

Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnöke egy Facebook-posztban háborodott fel, megkérdőjelezte, hogy „Ungár pártja, az LMP mondható még egyáltalán ellenzéki, illetve zöld pártnak. Vagy inkább a Fidesz Karácsony Gergely megbuktatását célzó tervét igyekeznek segíteni? Persze úgysem fog sikerülni nekik, de azért itt eléggé kilóg a lóláb” – fogalmazott. Érthető, hogy a legkínosabban a Párbeszédet érintik ezek a fejlemények, hiszen Karácsony Gergely még mindig ennek a gyakorlatilag tetszhalott állapotban lévő pártnak a tagja, még ha igyekszik is ezt elfeledtetni.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az európai parlamenti és az önkormányzati választásokról szólva megjegyezte:

2024-ben fontos döntések is várnak ránk, dönteni fogunk a magyar falvak, városok és Európa sorsáról is.

A magyarok erejére, bátorságára, összefogására idén is nagy szükség lesz ahhoz, hogy ahol kell, ott változást érjenek el – jelezte a szóvivő.