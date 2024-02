Az orosz-ukrán háború 731. napja – két éve indította Putyin a hadműveletet, éjszaka is záporoztak a rakéták

Súlyos vesztességek érték az elmúlt napokban az orosz légierőt, több Szu-35-ös vadászgépet, egy A-50-es légtérellenőrzőt és egy Il-22M-es mobil parancsnoki repülőgépet is elveszítettek. A Világgazdaság is hírül adta tegnap, hogy hihetetlen módon az orosz légierő elveszített egy újabb ritka A-50-es kémrepülőgépet. A hírek szerint, két repülőgép is lezuhanhatott az adott régióban, később arról is érkeztek hírek, hogy egy újabb Szu-35-ös is lezuhant.

A veszteséget közvetve az orosz fél is elismerte, például azzal, hogy több orosz lap arról adott hírt, hogy az adott helyzínen eloltották a két lezuhant gép által okozott tűzet. Hogy milyen gépek és mikor zuhatnak le - arra nem tértek ki. Az ukránok annál inkább és egyértelműsítették az oroszok újabb súlyos veszteségét.