Feszült a helyzet Avgyijivkánál, megérkezett az ukrán erősítés

Az ukrán hadsereg sürgősen átcsoportosította a harmadik rohamdandárt a Donyeck megyei Avgyijivkához, mondván, hogy a térségben rendkívül kritikus állapotok uralkodnak. Avgyijivka már 2023 októbere óta heves orosz támadásoknak van kitéve, a moszkvai csapatok pedig lassan teljesen bekerítik a várost, elfoglalva a külső területeket.

Fotó: Ozge Elif Kizil / ANADOLU / Anadolu via AFP

A harmadik rohamdandár Ukrajna egyik legnagyobb és legjobban felszerelt hadteste, most őket helyezték át az orosz ostrom alatt lévő Avgyijivkához, ugyanis az ottani ukrán csapatok már kimerültek a hónapok óta zajló heves harcokban – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Az Andrij Biletszkij vezette dandár 2023-ban kulcsszerepet játszott Bahmut külvárosának védelmében, mielőtt visszahívták volna őket az újra szervezés céljából.

Ivan Siekach, a 110. gépesített dandár szóvivője kedden azt mondta, hogy csapatainak önmagukban „már nincs elegendő erejük a város megtartásához”, de érkezik az erősítés. Siekach hozzátette, hogy dandárjának egyes egységeit az erősítésnek köszönhetően csaknem két év után először vonták ki a városból rotáció céljából. Miután Avgyijivkába érkeztek, a harmadik rohamdandár néhány zászlóalja lerohanta a város orosz kézen lévő részeit, a beszámolók szerint kritikus veszteségeket okozva.

Az ukrán erők már készülnek az Avgyijivka melletti fő utánpótlási vonal elvesztésére: „arra az esetre, ha a fő logisztikai artériát elvágnák, parancsnokságunk alternatív ellátási útvonalakat fog biztosítani” – mondta Dmitrij Lihovoj, a „Tavria” ukrán hadműveleti-stratégiai csoport szóvivője. Az Avgyijivka közelében lévő Szelidove közelében teljes hírzárlatot rendelt el az ukrán hadsereg főparancsnoka, miután több ezer ukrán katona halt meg egy orosz rajtaütésben. Az orosz erők egy órán keresztül kazettás lőszerrel és 9K720 Iszkanderekkel támadták az ukrán csapatokat.