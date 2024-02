Február végén befejezi tevékenységét Magyarországon az észt kulturális intézet. Bezárásáról strukturális változások miatt az intézet tallinni anyaintézménye döntött – írta kedden honlapján az intézet. Közleményükben felidézték, hogy az észt kultúra magyarországi közvetítésével és az észt–magyar kulturális kapcsolatok elmélyítésével foglalkozó Magyarországi Észt Intézet 1998. február 27-én nyitott meg Budapesten.

Fotó: Getty Images

Az elmúlt 26 év alatt az intézet számos saját kulturális eseményt szervezett, és sok partnerét segítette észt vonatkozású programok sikeres lebonyolításában. Az észt irodalom számos remekművét jelentették meg magyar fordításban, közelebb hozva a balti ország társadalmi helyzetét, kultúráját és gondolati világát a magyar olvasóközönséghez.

Az Észt Intézet egyik legfontosabb eseménye volt a 2007 óta évente megrendezett Észt Hét programsorozat,

amely összművészeti bemutatót nyújtott Észtország kulturális életéből koncertek, filmvetítések, színházi és táncprogramok, valamint képzőművészeti, irodalmi és gasztronómiai programok segítségével Budapest mellett több vidéki városban is. A kulturális események szervezése mellett fontos feladata volt az Észtországgal kapcsolatos információ terjesztése és az észt nyelv magyarországi tanításának elősegítése is. A Magyarországi Észt Intézet tagja volt az európai kulturális intézetek magyarországi hálózatának is.

Az intézet könyvtárát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Finnugor Tanszékén működő Észt Oktatási Központ veszi át, ahol nemcsak az egyetemi polgárok, hanem a széles közönség és az érdeklődők számára is elérhető marad. A Magyarországon egyedülálló gyűjtemény észt vonatkozású, Észtországgal, az észt kultúrával kapcsolatos, észt szerzők által jegyzett műveket foglal magába észt, angol és magyar nyelven, de kétnyelvű kiadványok is szerepelnek a kötetek között.

Az intézmény archívuma az Észt Köztársaság Budapesti Nagykövetségéhez kerül. Az Észt Intézet – Estonian Institute in Hungary Facebook-oldalt észt kultúrában jártas önkéntesek viszik tovább. Észtország 2014-ben bezárta budapesti nagykövetségét, és 2018-ban nyitotta újra.